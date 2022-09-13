人民网北京9月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步发挥移动物联网在赋能产业升级、提升治理能力、丰富社会生活方面作用，为行业应用树立标杆，带动行业应用创新发展，解决规模化应用有待提升、创新能力不足等问题，工业和信息化部组织开展2022年移动物联网应用典型案例征集活动。数据显示，在产业链各方共同努力下，我国持续引领全球移动物联网发展，目前我国移动物联网连接数占全球比例已经超过70%。

据介绍，移动物联网（基于移动通信网络的物联网技术和应用）主要包括面向低速率应用的NB-IoT窄带物联网、面向中速率应用的4G LTE Cat1网络、面向高速率和低时延应用的5G网络，在智能制造、远程控制、车联网、智能家居、智能表具、智慧医疗、智慧交通等领域广泛应用。

移动物联网是实现万物互联、连接泛在的新型信息基础设施，推动移动物联网应用全面发展，对于促进经济社会数字化转型、培育信息通信行业发展动能、提升产业链现代化水平等方面具有重要意义。

据工业和信息化部息通信发展司介绍，本次案例征集综合考虑当前移动物联网应用发展情况，关注四个重点方向。一是围绕智能家居、网联汽车、智能穿戴等领域的生活智慧化应用；二是围绕智慧农业、智能工厂、智慧医疗等领域的产业数字化应用；三是围绕智慧消防、环保监测、智能表计等领域的治理智能化应用；四是基于NB-IoT、4G、5G多网协同创新应用。

案例征集从2022年9月启动至2023年底结束，共分为四个实施阶段。一是组织申报阶段（2022年9月30日前）；二是项目实施阶段（2022年10月至2023年10月）；三是评选公示阶段（2023年10月中下旬）；四是宣传推广阶段（2023年11月后）。

(责编：申佳平、高雷)

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