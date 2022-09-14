本报记者 邱海峰

目前，河南省洛阳市奥林匹克中心项目已全面进入竣工维保阶段。项目总建筑面积约27.8万平方米，一期工程包含大型甲级体育场、室内田径训练馆以及室外活动场地等。图为日前拍摄的洛阳市奥林匹克中心项目。

张怡熙摄（人民视觉）

中秋假期，铁路建设者坚守岗位，推进建设，确保进度。图为在安徽省滁州市南谯区腰铺镇，建设者们在滁（滁州）宁（南京）城际铁路二期高架线上安装环保声屏障。

宋卫星摄（人民视觉）

最近，基础设施投资备受关注。9月7日召开的国务院常务会议指出，基础设施等事关发展和民生，投资空间大，要继续用好专项债补短板。水利部9月13日表示，将加快推进规模化供水工程建设，推进水源调蓄工程建设；国家发展改革委9月5日提出，将积极吸引社会资本参与重大项目建设，促进投资稳定增长。专家表示，今年以来，各地区各部门适度超前开展基础设施投资，重大项目建设不断取得新进展，在稳投资、稳增长方面发挥了重要作用。

基础设施投资增速持续加快

水利工程是基础设施建设重点领域。9月13日，水利部规划计划司司长张祥伟说，今年以来，水利部全力加快水利工程建设，在新开工项目、完成投资、吸纳就业等方面取得显著成效。

开工项目为历史同期最多。今年以来，全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。特别是淮河入海水道二期、南水北调中线引江补汉、环北部湾广东水资源配置等一批具有战略意义的重大项目顺利开工建设，这些是论证已久、多年想干而没有干的重大水利基础设施。

投资规模创历史新高。在加大政府投资的同时，地方政府专项债、金融支持、社会资本多向发力，多渠道筹集水利建设资金。1—8月，全国落实水利建设投资9776亿元，同比增长50.9%。

提供大量就业岗位。充分发挥水利工程建设点多面广、产业链长、吸纳就业多的优势，积极创造就业岗位，特别是尽可能多地吸纳农村劳动力就业。1—8月，水利项目施工累计吸纳劳动力191万人，其中农村劳动力153万人。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对记者分析，把基础设施建设作为抓手，发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，是调动民间投资积极性、扩大内需的重要举措。“近来，包括水利领域，基础设施投资整体表现较好。1—7月份，基础设施投资同比增长7.4%，增速比上半年、1—5月份和1—4月份分别加快0.3、0.7和0.9个百分点，增速连续3个月加快，呈现强劲回升态势。”张立群说。

用好地方专项债结存限额

聚焦基础设施投资，今年以来各地区各部门加快地方政府专项债券发行使用。财政部数据显示，截至8月底，已累计发行专项债券3.52万亿元，用于项目建设的额度基本发行完毕，比往年大大提前。

接下来，如何进一步用好专项债？9月7日召开的国务院常务会议决定，依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，70%各地留用，30%中央财政统筹分配并向成熟项目多的地区倾斜。

据介绍，专项债务结存限额，是专项债务余额小于限额的部分，主要是各地为控制债务风险水平，通过加强财政收支管理，安排财政资金偿还到期专项债券，减少专项债务余额，相应形成的限额空间。

“财政部拟指导地方依法用好5000多亿元专项债务结存限额，发行新增专项债券支持重大项目建设。”财政部部长助理欧文汉说，具体来看，重点支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程以及新能源项目和新型基础设施项目建设。

张立群认为，相关支持措施释放了全面加强基础设施建设、着力扩大国内需求的积极信号，随着相关措施加快落地，基础设施投资还有不小潜力，接下来增速有望进一步提升。

推进项目尽快落地实施

在基础设施建设重点领域，政策性开发性金融工具持续发力。根据中国人民银行数据，7月，央行支持相关机构设立运营金融工具总共3000亿元，以补充重大项目资本金。截至8月26日，3000亿元已全部完成投放，支持重大项目超过900个。

8月24日召开的国务院常务会议提出，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度。

“再增加3000亿元以上的额度补充项目资本金，有助于更好发挥有效投资‘补短板、调结构、稳就业、带消费’的综合效应，支持经济恢复发展。”中国人民银行副行长刘国强说，将督促已经获得金融工具支持的项目加快开工准备和要素保障，按照施工进度，有序支付使用资金，确保尽快开工建设，在三季度末之前干下去，形成更多实物工作量和有效投资。同时，指导政策性开发性银行用好新增信贷额度，及时落实金融工具已投放项目的配套贷款发放；引导商业银行信贷资金等社会资本跟进提供融资，协力发挥好金融支持作用。

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三表示，国家发展改革委将会同有关方面用好用足政策性开发性金融工具，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，有力有序有效推进项目尽快落地实施，更好发挥投资关键作用，助力巩固经济回升向好趋势，促进经济社会平稳健康可持续发展。

(责编：袁勃、牛镛)

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