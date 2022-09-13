水利部举行的长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月13日电 （记者余璐）“7月以来，针对长江流域严重旱情，水利部多次组织专题会商，滚动研判旱情形势，科学调度水利工程，全力做好抗旱保供水保秋粮丰收工作。”在9月13日水利部举行的长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况新闻发布会上，水利部副部长刘伟平如是说。

记者从会上了解到，7月以来，长江流域高温少雨，江河来水偏少，江湖水位持续走低，发生严重夏秋连旱。国家动用中央预备费100亿元支持抗旱减灾，其中用于水利救灾资金65亿元。

刘伟平表示，针对长江流域严重旱情，水利部积极应对。一是加强“四预”措施。密切关注长江流域雨情、水情、旱情，深入分析旱情对群众饮水和农业生产的影响，滚动预测、预报，及时发布干旱预警，加强分析预演，优化调度方案，组织制定应急预案，落实抗旱保供水兜底措施。

二是实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度”专项行动。8月16日，针对长江流域水稻等秋粮作物正处于灌溉需水关键期、用水需求大的实际，水利部实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度”专项行动，调度长江上游水库群、洞庭湖水系水库群、鄱阳湖水系水库群，为下游累计补水35.7亿立方米，有效改善了长江中下游干流和两湖地区沿江取水条件。湖北、湖南、江西、安徽、江苏等5省共计引水超过26亿立方米，农村供水受益人口1385万人，保障356处大中型灌区灌溉农田2856万亩。

三是加大资金支持。商财政部下达中央水利救灾资金65亿元，支持旱区打井、修建抗旱应急水源工程、建设蓄引提调等抗旱应急工程、添置提运水设备、补助抗旱用油用电。

四是加强抗旱指导。李国英部长赴重庆、湖北、湖南、江西等省（直辖市）旱区一线指导抗旱工作。水利部先后派出8个工作组，指导地方制定预案，做好工程调度、水源管理、保障饮水、灌区灌溉等工作，使有限水源发挥最大抗旱效益。

“通过科学有效应对，前一阶段长江流域抗旱工作取得明显成效，确保了群众饮水安全，保障了大牲畜饮水、2856万亩水稻等秋粮作物灌溉用水需求。”刘伟平说。

刘伟平介绍，9月中旬是长江中下游晚稻等农作物灌溉高峰期、关键期。水利部决定，自9月12日8时起，再次启动“长江流域水库群抗旱保供水联合调度”专项行动，调度以三峡水库为核心的长江上游水库群、洞庭湖水系湘资沅澧“四水”水库群、鄱阳湖水系赣抚信饶修“五河”水库群为下游补水，计划补水17.8亿立方米以上，确保人民群众饮水安全，重点保障长江中下游和两湖地区中稻、晚稻等秋粮作物灌溉用水需求。

据预测，9月中下旬长江流域降雨、来水仍然偏少，旱情形势依然严峻。水利部将做好抗大旱、抗长旱的准备，统筹当前和后期抗旱用水需求，努力增加水库蓄水，科学调度，保障长江流域供水安全、航运安全。

(责编：申佳平、高雷)

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