在党的十八大以来水利发展成就新闻发布会上，人民网记者提问。国新办供图

人民网北京9月13日电 （记者余璐）“近年来，我国用水效率和用水效益得到明显提升，特别是全社会节水意识得到了明显增强。”在9月13日中宣部举行的党的十八大以来水利发展成就新闻发布会上，水利部农村水利水电司司长陈明忠在回答人民网记者提问时如是说。

节水与生产生活息息相关，党的十九大报告明确要求“实施国家节水行动”。2019年4月，国家发展改革委和水利部联合印发《国家节水行动方案》，将节水行动上升为国家层面推动的全民行动。谈及国家节水行动开展以来取得的成效，陈明忠表示，水利部牵头20多个部门组成了国家节约用水工作部际协调机制，共同推动国家节水行动的各项目标任务，节水效果显著，“六大重点行动”得到稳步实施。

据介绍，六大重点行动包括用水总量和用水强度双控行动、农业节水增效行动、工业节水减排行动、城镇节水降损行动、重点地区节水开源行动和科技创新引领行动。

“近年来，‘六大重点行动’都得到了积极推进落实。同时，水利部进一步深化节水体制机制改革，政策法规和技术标准不断完善，组织保障和基础能力得到了持续增强。”陈明忠谈到，目前，全国31个省市区都建立了部门协调机制或者节水联席会议制度，出台了省级节水实施方案，各地节水行动扎实有序推进。

陈明忠介绍道，在农业方面，水利部持续实施大中型灌区节水配套改造，“十三五”以来，全国新增高效节水灌溉面积超过1.2亿亩。在工业方面，大力推进工业节水改造和节水型企业建设，全国规模以上工业用水重复利用率达到92%，计划用水覆盖水资源超载地区99%的规模以上用水工业企业。在城市生活方面，全面推进节水型城市建设，地级及以上缺水城市全部建成了节水型城市，建成11.9万个节水型服务业单位。

同时，水利部推动非常规水源纳入水资源统一配置，开展典型地区再生水利用配置试点，全国非常规水利用量从2019年的107.7亿立方米增加到2021年的138.3亿立方米。全面开展县域节水型社会达标建设，全国1094个县（区）都达到节水型社会标准。

“坚持‘节水优先’方针，实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，推动用水方式由粗放低效向集约节约转变。”陈明忠表示，2021年，全国用水总量控制在6100亿立方米以内，万元国内生产总值用水量51.8立方米、万元工业增加值用水量28.2立方米，与2012年相比，分别下降45%、55%，农田灌溉水有效利用系数由2012年的0.516提高到2021年的0.568。

“下一步，水利部将充分发挥节约用水工作部际协调机制作用，加强部门和地方统筹协调，深入实施国家节水行动，实施《“十四五”节水型社会建设规划》，继续推进‘六大重点行动’取得更大成效，以水资源可持续利用支撑经济社会高质量发展。”陈明忠说。

(责编：申佳平、高雷)

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