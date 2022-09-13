黄盛

中秋假期期间，北京消费者正在祥云小镇体验创意市集。 受访者供图

“平分秋色一轮满，长伴云衢千里明。”古往今来，中秋这一传统节日，成为中华文化价值的独特符号。每逢中秋节，人们或窗前赏月，或把酒言欢，或出游嬉乐，总会把心灵寄托与所思所行联系在一起。消费，也就成为节日符号在日常生活中的显现。

今年中秋节期间，月饼这一传统的节日食品不仅味道创新多、科技含量足，消费形式也多元化；在中秋节假期，不少消费者去户外郊游，钓竿、防晒霜、户外耳机、运动健身服饰等产品，以及特色展览等活动也呈现出了消费新特点。

传统月饼消费更加多元

相比端午节粽子南北争艳，素有“广京潮苏滇”五大流派说法的中秋节月饼，也不遑多让。

在生产端，天眼查数据显示，全国目前有2.2万家月饼相关企业，作为老牌糕点城市的广东位居第一，占全国相关企业总量的12.3%。十大老字号月饼生产企业中，坐标南方的企业占九席。在销售端，今年中秋节分期乐商城的月饼品类销售额同比增长153%，广东和广西用户占了分期乐商城全国月饼销售量的三分之一。其次，山东、江苏、浙江等经济大省及河南、四川等人口大省，月饼销量均排名相对靠前。

在口味上，分期乐商城数据显示，广式月饼最受欢迎，其次为京式月饼、苏式月饼、港式月饼等。同时，五仁月饼占据分期乐销量榜首，占比达到30%以上，蛋黄、豆沙、火腿等口味紧随其后。从地域偏好上看，东北及河北、山东等北方省份最喜欢五仁口味，两湖、两广、福建、江浙沪等南方省份偏爱蛋黄月饼，云贵川最爱火腿月饼。

除了上述传统口味，榴莲、巧克力等口味月饼同样受到年轻人喜爱。对他们来说，口感、颜值、营养、健康、低脂一样都不能少。乐信副总裁、科技零售事业部负责人阎姝表示，中秋节销售数据表明，当下年轻人的消费更加多元，更具个性，他们不再满足于商品的实用价值，潮品经济、独处经济、颜值经济、犒赏经济正在接续点燃年轻人的消费热情。

天眼查数据显示，一些企业在探索绿色可循环包装上不断探索，比如京东打捞了250万个海洋塑料瓶，做成40余万个中秋定制环保袋；腾讯的月饼盒材质来自于甘蔗渣，制作过程无污染，在自然环境中6个月就可自然降解。

户外用品和创意市集成年轻人新宠

中秋节前后，大部分地区气候适宜，适合户外游玩。据文化和旅游部数据中心测算，2022年中秋节假期，全国国内旅游出游7340.9万人次，实现国内旅游收入286.8亿元。其中，露营、垂钓、外拍摄影等成为众多年轻人度过中秋小长假的休闲方式。

据携程数据，中秋假期日均订单量较端午呈双位数增长、较清明和“五一”增长1倍以上。出游人群中，本地、周边客群占比超6成。另据途牛旅游网，大部分人出行天数较短，超6成用户选择1-3天的出游行程。另据飞猪数据，平台本地酒店订单量较上月同期增长52%。其中，中秋露营订单量环比增超4倍。

也有消费者向人民网财经表示，周边短途游过程中，露营、飞盘、钓鱼等活动备受喜爱。数据显示，中秋节前分期乐商城户外用品大类整体同比增长超四成，其中，钓竿、防晒霜、户外耳机增速最快，分别达到77%、68%、56%。此外，运动健身相关的服饰、器械的销量也出现了较为明显的增长。

此外，在短途游消费中，创意市集和特色IP展览也备受消费者喜爱。中粮·祥云小镇借助自身室内外结合的街区式商业特色，在中秋小长假期间实现了3日客流接待量超15万人次；同时，在大悦城控股的原创品牌IP“大悦疯抢节”中，祥云小镇在中秋假期首日销售额近800万元，同比提升26%；北京西单大悦城举办的夏目友人帐华北首展以及金台市集·CBD咖啡青年节、南京鼓楼创新广场的“银盐·中秋市集”、广州永庆坊“岭南奇妙游”潮玩市集等特色IP场景，同样吸引了大批年轻人观赏打卡。

有专家表示，今年中秋假期短途旅游仍为主流，露营等户外运动体验形式成为强劲的市场消费需求。此外，一些城市用新的方式点亮城市地标，传统文化融合了时尚消费，成为一大亮点。

(责编：申佳平、高雷)

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