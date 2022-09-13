人民网北京9月13日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，2022年8月，全国二手车市场交易量146.76万辆，交易量环比增长1.69%，同比下降2.04%，交易金额为956.6亿元。今年1至8月，二手车累计交易量1049.6万辆，同比下降7.86%，与同期相比减少了89.5万辆，累计交易金额为7174.95亿元。

据中国汽车流通协会介绍，8月全国二手车市场呈现以下四方面特征：

一是一线城市及周边市场需求开始回升，尤其是国五限迁政策的逐步取消之后，上海、广东等地增幅较为明显。

二是从价格变化来看，受新车价格不断下探的影响，二手车价格变化幅度较大，本月均价为6.52万元，依然处于下降通道。

三是从库存情况来看，二手车经销商依然在亏损去库存，本月的平均库存周期为49天，较7月份减少了一天。

四是二手车行业的多项利好政策在逐步落地实施，二手车市场经营情况也将会随之好转，预计9月销量有望得到提升。

数据显示，从二手车车型结构来看，8月全国二手车市场基本型乘用车共交易86.8万辆，同比下降3.69%；SUV共交易18.61万辆，同比增长11.79%；MPV共交易9.03万辆，同比增长2.9%；交叉型乘用车共交易3.17万辆，同比下降8.52%。

据中国汽车流通协会调研显示，8月份因国内疫情影响，跨区域流通受到一些影响；另一方面随着全面取消二手车限迁政策的实施，二手车跨区域流通开始逐渐通畅。整体来看，8月份转籍情况小幅回升，二手车转籍率较7月份小幅增加0.2个百分点，转籍率为26.92%，较去年同期仍有小幅下降，预计9月份全国二手车跨区域流通情况会持续好转。

(责编：王连香、高雷)

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