本报记者 彭训文

安徽省铜陵市长江禁捕退捕工作办公室执法人员利用电子地图对长江铜陵段的商货船开展全域监控。

高凌君摄（人民图片）

开车出门前，先在手机地图上开启导航；想要查询周边有啥好吃好玩的，只需在地图里输入关键词……中国导航电子地图、互联网地图产业迅速发展，极大促进经济社会建设，让人民生活更美好。

中国地理信息产业协会近日发布的数据显示，中国以百度地图、高德地图、腾讯位置、华为地图等为主的企业位置服务开放平台，互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次，日覆盖用户数超过10亿人次，全球兴趣点总数最高达2.6亿、覆盖超过200个国家和地区。

导航定位更精准

“每次出车，我都会打开手机导航，已成了习惯。”在广东深圳一家互联网平台兼职做网约车司机的陈师傅，驾驶座位旁的手机支架上总会放着一个打开导航地图的手机。虽然是一名从业2年多的兼职司机，可他从没因为走错路线遭到顾客投诉。“现在的手机导航不仅知道哪条路线更快，还知道哪里堵车、哪里有公交道，甚至能进行车道导航，提升了我的驾驶体验。”陈师傅说。

导航定位精确到车道级，是中国互联网地图产业快速发展的一个缩影。随着2020年北斗卫星导航系统全球组网部署成功，如何让这一国家自主高精尖技术服务民生成为关注焦点。中国工程院院士、国家卫星定位系统工程技术研究中心主任刘经南曾提出，拥有自主知识产权的北斗系统已具备不少技术优势，高精度定位亟待全面应用推广。

在相关企业努力下，一批依托北斗系统的民用服务出现。例如，高德地图上线了车道级导航服务。据高德地图相关负责人介绍，利用高清渲染技术，用户在屏幕上看到最大程度的道路场景细节，包括车道数量、地面标识标线、出入口、特殊车道等。

从智能避堵到红绿灯倒计时，从防晒导航到停车引导……随着百度、腾讯等平台企业加入，互联网地图行业充分运用物联网、大数据、人工智能等技术，电子地图、手机地图服务蓬勃兴起，功能更为齐全。

互联网地图行业带动了地理信息产业的快速发展。企查查提供的数据显示，目前中国从事互联网地图服务相关企业达4316家；另有统计显示，当前从事地理信息相关工作的企事业单位约3万家，上市地理信息企业逾百家，年产值超6200亿元，年均增长近20%，形成了涵盖硬件制造、数据生产、软件研发与信息服务的成熟产业链，应用领域覆盖国计民生各领域。

服务扩展到多个领域

防疫期间，市民进行常态化核酸检测是阻断疫情隐匿传播的重要手段。跟普通上班族的“两点一线”不同，北京“的哥”张先生每次做核酸检测几乎都在不同地区。乘客下了车，暂时没有新的叫车单时，便是他做核酸检测的最好时机，就近检测成了他每天都要盘算的事。他说，前些天朋友推荐“北京核酸检测地图”小程序，不仅能找到最近的核酸检测点，还能看到点位布局、排队情况。

据介绍，“北京核酸检测地图”小程序由腾讯和北京日报联合推出，标注了超过3000个常态化核酸检测点位置，并基于大数据测算增加了繁忙度查询功能。为了做到及时更新相关信息，这份地图还上线“意见反馈”功能，市民可以将意见建议通过文字、图片等形式上传，实现人人参与完善地图。

从网约打车到网上订餐，从防儿童走失的手表到定位精确至厘米的智能驾考系统……互联网地图已经应用到社会生活的方方面面，在路网规划、商圈分析、车辆监控调度、道路管理养护等场景大放异彩。

基于人们在生活中遇到的一些困难和痛点，近年来还出现了指引单一场景的地图。例如上海推出的“早餐地图”，方便人们查询酒店早餐点、网订柜取式流动餐车、无人早餐车、智能取餐柜、智能早餐机等具体位置；广东深圳推出的“公厕地图”，帮助人们在需要时快速找到最近的公厕；福建厦门上线的“防溺水地图”，归纳出厦门7个危险水域……这些数字化的“民生地图”，让城市更有温度。

在道路养护过程中，互联网地图效率颇高。长期以来，受工作地点、信息传导等条件限制，传统道路巡查养护工作一直存在风险高、效率低、标准化困难等痛点。在广西、云南、浙江等地，高德地图研发的道路交通设施数字化管养系统大幅提升了道路日常管理效率。该系统依托高精度地图对路网设施进行全要素数字化，通过人工智能终端支撑日常巡检、养护管理，发现抛撒物、坑槽、占路等紧急情况时立刻报警。

高精地图助力自动驾驶

随着互联网地图的定位精度越来越高，其商业应用前景愈加受到关注。

“高精地图是一种专注于自动驾驶场景、服务于自动驾驶系统的电子地图。简而言之，传统导航地图是给用户看的，而高精地图则是给机器看的。”中国地理信息产业协会高精地图服务工作委员会主任委员、四维图新副总裁张建平对记者说，高精地图和传统导航地图的差别主要体现在对“精度”“鲜度”的追求上。“精度”从传统导航的10米级跃升到厘米级；“鲜度”体现在自动驾驶对数据鲜度的要求极高，有着近乎实时的需求。

目前，高精地图已在辅助驾驶、自动驾驶、自主泊车等应用场景展现较大潜力，并在共享出行、物流、智慧城市等多个领域显现较强的应用价值。为促进高精地图应用，自然资源部办公厅近日印发《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》，提出在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆6个城市开展首批智能网联汽车高精度地图应用试点，形成可在全国复制、推广的自动驾驶相关地图安全应用技术路径和示范模式。

专家认为，自动驾驶系统对于高精数据要求高，需要特殊的工艺流程来保证数据精度和品质，同时需要加强高精数据源建设，降低数据更新成本，提升核心竞争力。基于当前市场接受程度和法律法规，L3级（有条件自动驾驶）以上自动驾驶功能覆盖仍需要一定时间，互联网地图行业需尽快完成从传统版本地图的周期性生产节奏向流式生产线的转变。

(责编：袁勃、牛镛)

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