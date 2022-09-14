海外网 李帛尧

在国家会展中心（天津）举办的2022年中国网络文明大会现场一角。

新华社记者 李 然摄

中国网络文明大会网络诚信建设高峰论坛日前在天津举行，专家围绕“携手共建网络诚信”主题，深入交流加强新时代网络诚信建设、助力网络文明发展的方法路径。

以假乱真危害大

中国互联网络信息中心近日发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月，中国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。伴随着互联网行业驶入快车道，物联网、大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术为人们生产生活带来了诸多便利。

中国消费者协会日前公布的2022年上半年全国消协组织受理投诉情况中，消费者网购遇到虚假宣传、商品假冒伪劣的例子有不少。例如，上海的张女士在某APP上花费199元团购了4斤五花肉和排骨，宣传图片标注“崇明原产农家猪，世界级生态岛的美味”“新鲜直送”等字样，收到的却是来自其他地方的冷冻猪肉，且食用后出现不舒服等状况。上海市消费者权益保护委员会受理投诉后，了解到商家的宣传图片竟然是“临时从网上找的”，涉嫌虚假宣传、销售劣质商品等。

据了解，2022年上半年全国消协组织受理多起在线培训纠纷，其中大部分是培训平台不诚信导致。消费者投诉的主要问题有：承诺退费不兑现，一些线上培训平台为占领市场份额，以低价模式吸引消费者，推出诸如“考试不过就退费”等各类宣传卖点，收费后利用各种借口拒绝履行退费承诺；虚假宣传手段多，如虚构师资力量、教师资历、用户评价等，夸大机构实力、培训效果；骗人办理消费贷等，例如，福建厦门的甘女士通过某社交平台看到有关提升学历的培训广告，便加了销售人员的微信，之后在销售人员劝说下与厦门一家公司签订了培训协议，当时公司并没有提及学费要通过办理贷款分期付款，后来甘女士发现公司未经她同意就给她办理了贷款业务。后经厦门市消费者权益保护委员会调解，甘女士与公司解除了相关合同。

“在数字生活中，网络诚信如空气般不可缺，如果没有诚信，发展必不长远。”专家认为，互联网平台商家的不诚信行为，侵犯消费者合法权益，扰乱市场经济秩序，破坏网络生态环境，其危害不可小觑。

严打违法失信行为

中国网络文明大会网络诚信建设高峰论坛发布的《中国网络诚信发展报告2022》（简称《报告》）显示，中国网络诚信建设整体状况持续向好，随着互联网新技术新模式新业态不断发展应用，网络诚信建设面临新挑战。

“诚信作为一种传统美德，调整着个人和社会群体之间的关系，在网络空间也不例外。”河南大学马克思主义学院副院长刘嘉尧认为，网络空间是一种新的平台和媒介，虽具有虚拟性特征，但仍摆脱不了个人和群体接触的事实。将诚信作为共同追求的价值，是虚拟网络社会必然的发展趋势，也是其健康发展的道德基础。

中国一直致力于营造清朗的网络环境，《新时代公民道德建设实施纲要》《社会信用体系建设规划纲要》《民法典》《网络安全法》《电子商务法》等一系列法律法规，明确网络诚信原则、规范网络诚信行为，为网络诚信健康发展提供了有力的法治保障。今年8月1日，《互联网用户账号信息管理规定》开始施行，明确互联网信息服务提供者应当在互联网用户账号信息页面展示合理范围内互联网用户账号的互联网协议（IP）地址归属地信息，有助于打击虚假信息、造谣传谣、蹭流量等行为。此外，相关部门持续开展的整治网络水军、流量造假、刷单炒信等网络违法失信行为，在弘扬诚信文化、提升诚信水平方面取得成效。

开展企业社会责任评估

国家市场监管总局副局长秦宜智在中国网络文明大会网络诚信建设高峰论坛上指出，网络诚信是互联网平台良好秩序的关键，需要互联网企业、行业协会、新闻媒体和广大网民共同努力，积极培育网络诚信文化。

“市场经济是法治经济，也是信用经济。”中国政法大学民商经济法学院副教授王雷说，诚信的网络环境离不开网络法治保障，网络法治建设过程中需要用户和网络服务提供者各自发挥作用。

刘嘉尧认为，将网络诚信作为虚拟社交、信息流通和物质流通的基础，可以实现信息价值的最大化，更好地创造经济效益。网络诚信的宣传和普及，再加上网络法治建设，可以使网络空间“法安天下、德润人心”。

如何加强网络诚信建设？专家建议，应进一步完善网络信息内容审核，依法加强个人信息保护，强化网络直播监管；推进网络诚信建设示范工程，持续打造网络诚信品牌，开展互联网企业社会责任评估；建立网络职业素养培训体系，创新方式方法、加大培训力度，不断提升互联网从业人员道德素养和业务技能。

(责编：袁勃、牛镛)

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