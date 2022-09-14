徐 蕾

最近，笔者上初中的女儿时不时蹦出几句“EMO”“奥利给”“栓Q”……“能不能好好说话？”面对我的批评，人家扔过来一句反问：“网络上不正流行吗？”

笔者哑然，诸如此类的网络语言可谓风头正盛，加油是“奥利给”，失败是“芭比Q”，“我真的会谢！”并不是想要谢谢某人，反而是一种带有讽刺意味的吐槽。

不可否认，很多流行的网络语言生动鲜活，是网友抒发情感、表达态度的独特方式，线上线下流行度都很高。但流行的就一定是好的吗？

拿拼音缩写来说，“yyds”，笔者以为是“以一当十”，女儿不屑地说是“永远的神”；“yygq”，笔者尚能拼出“阴阳怪气”，至于“yjgj”，笔者则干脆放弃猜拼。用拼音缩写做如此抽象的表达，信息量在哪？美感又在哪？

不久前某地考卷为“舔”字组词，有学生组了“舔狗”，让人哭笑不得。实不敢想长此下去，小朋友们会不会以为中文即是如此？“绝绝子”的表达如果泛滥，大家说话岂不千篇一律？中文优美隽永，意蕴无穷：眼睛透亮曰“双瞳剪水”、时间飞逝谓“跳丸日月”、人生短暂乃“浮生若梦”、年龄相当是“青春两敌”；“断肠”表达思念、“漫卷诗书喜欲狂”抒发喜悦、“十年生死两茫茫”传递悲伤……吴宓教授翻译好莱坞片名，《魂断蓝桥》《出水芙蓉》《翠堤春晓》尽显中文之精妙，让人拍案叫绝。

1995年，语言学家郝铭鉴创办期刊《咬文嚼字》，创刊词说：“刊物虽小，但语文规范化，兹事体大”。笔者相信，优美有营养的流行词语会沉淀下来进一步丰富语言体系，而哗众取宠的字句一定会被淘汰。真心希望女儿不要在作文结尾大笔一挥“白雪公主吃下王后给她的苹果，‘芭比Q了’”，也期待中小学校进一步加强语文教学，帮助学生打好语言基础，养成良好的语言习惯；同时，有关方面要下大力气对网络语言在“创新”和“规范”之间合理引导，让其在良性的网络环境中健康发展。

(责编：袁勃、牛镛)

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