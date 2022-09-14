本报记者 孔德晨

近日，国产首艘邮轮实现首台主发电机动车和全船中控系统上电的重大节点。至此，中国首制大型邮轮总体进度已完成77.27%。

国产首艘邮轮实现全船贯通和起浮。

本报记者 沈文敏摄

设计吨位14.2万吨，比一艘航母还要大；600多米高，相当于20层楼；可同时容纳超5000人出行，相当于十多架波音747客机的容量——近日，中国第二艘国产大型邮轮正式开建，引起广泛关注。同时，第一艘国产大型邮轮也完成船体工程，稳步向前推进。

大型邮轮与大型液化天然气（LNG）运输船、航空母舰一道，被誉为造船工业“皇冠上最耀眼的明珠”，是中国造船工业目前唯一尚未完成的高技术船舶产品。大型邮轮的建造为何这么难？中国游客何时可以坐上中国造的大型邮轮？

建造进展如何？

——国产首艘大型邮轮舾装工程正在收尾，第二艘已开工，其设计建造代表一国装备建造能力

上海浦东，外高桥港，一艘“海上巨无霸”静静矗立。海风拂过洁白船体的流畅线条，彰显了建造的精益求精——建造误差不超过20毫米，保证了船体建造的安全、可靠，也为船体塑造了完美线条。这就是中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司建造的国产首艘大型邮轮。

中国是全球第一造船大国。根据工业和信息化部发布的数据，今年1至6月，中国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计，分别占全球总量的45.2%、50.8%和47.8%，稳居世界第一。

在高技术船舶方面，中国已建造2艘国产航母，并逐步掌握了LNG船的设计和建造能力，成功建造、交付LNG船30余艘。但大型邮轮的建造刚起步。

2018年11月，中国首制国产大型邮轮建造合同签署。2019年10月18日，首制大型邮轮正式开工建造。“目前，这艘大型邮轮船体工程已经结束，舾装工程正在收尾，我们正围绕区域完工、调试准备、内装有序展开推进工作。”该邮轮建造方——上海外高桥造船有限公司负责人对记者说。

据该负责人介绍，大型邮轮如同一座“海上移动城市”，是高端制造的代表。“首艘国产邮轮吸纳了超过500家全球供应商，国际供应链的工程组织非常复杂。建造的过程，也是我们逐一攻克难点的过程。”

有了“一”就会有“二”。8月8日，中国第二艘国产大型邮轮正式在上海外高桥造船有限公司开工建造。目前，该邮轮详细设计已完成约40%，生产设计模型平衡和结构生产设计发图工作已全面启动。这标志着中国船舶工业初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术，迈入“双轮”建造时代。

记者了解到，目前世界上最大的航母全长332.8米，吨位约10万。而此次开工建造的第二艘国产大型邮轮总长341米，总吨位约14.2万吨，吨位与长度均超越所有航母。

“相比首制船，第二艘大型邮轮总吨位增加了0.67万吨，总长加长了14.4米，客房数量增加了19间，达到2144间，能容纳5232人，相当于一个足球场站满的人数。在设计建造周期方面，我们压缩了整整6个月，船型和配置的新变化也需要针对安全返港设计、重量控制、防火设计等重新开发论证。”该负责人说。

“大型邮轮作为集多种技术为一体的复杂海上平台，是船海领域设计建造难度最高的船型之一，它的设计建造代表一个国家装备建造能力和综合科技水平。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆告诉记者，大型邮轮与货船最明显的区分，在于它不是为海上运输货物或满足海上工程开发的特殊功能服务，而是围绕着人的海上娱乐休闲服务。“从以货物或者工程功能为中心转为以人为中心，是船舶设计建造理念、技术以及运营服务的根本性转变。”李彦庆说。

为啥难度高？

——首艘大型邮轮零件数达2500万个，内部系统繁多、交互复杂，在结构等方面有特殊要求

大型邮轮的建造究竟有多难？

首先，大型邮轮船体设计与建造极为复杂。

李彦庆告诉记者，大型邮轮对船体重量重心、电力推动、震动噪音控制都有很高的要求，在航行安全性上的要求更是远远高于其他类型的船舶。不仅要做到安全返港，全船设计与运维的安全性也有极高标准。

邮轮是直接为人服务的，除安全外，在结构重量控制、防火设计、减少振动噪声、提升舒适性等方面都有特殊要求，所涉及的技术、工艺和管理问题等在一般船舶建造中很少出现。

从建造来说，大型邮轮的建造涉及大量薄板装配，在加工和吊运、薄板切割和焊接、变形控制等环节，都面临许多难题。为解决这些难题，外高桥造船有限公司专门为国产大型邮轮打造了薄板生产智能车间，以MES（生产信息化管理）系统为核心，搭配工业互联网技术，提升分段建造效率和精度管理水平，保证了船体建造的精准高效。“和航母、LNG船比起来，大型邮轮是民用产品中最复杂的高端典型代表，有着完全不亚于另外两者的难度。”外高桥造船有限公司负责人说。

其次，“大个子”大而不粗，内部零件、系统等精细程度令人震撼，具有极高的技术含量。以中国制造的首艘大型邮轮为例，零件数量达到2500万个，是目前全球最复杂的单体机电产品。

2500万个零件是什么概念？李彦庆告诉记者，一辆汽车的零件是1万个左右，一架波音747飞机是五六百万个。“大型邮轮内部系统繁多、交互复杂，各种管线系统的布局以及船舶运行系统、休闲娱乐系统之间的高度集成都是难点，也为建造中的工程管理带来挑战。”

此外，邮轮内装也是极具特色的庞大工程。国产大型邮轮首制船为满足工程交付要求，按照最小的物理分隔单位对全船各功能区域实施代码化管理，根据区域功能属性将全船分为8大类、37小类、5800多个子区域。该负责人介绍，国产大型邮轮首制船的建造，逐步梳理清晰了船级社规范、技术要点和风险，攻克了客船住舱区域狭小、空间多的专业部署难点，基本掌握了豪华邮轮的各类专项设计技术。

邮轮的绿色环保水平也是需要考虑的重点。“在绿色环保性能方面，国产邮轮配置了高级污水处理装置等设备设施，用以处理邮轮运营中产生的大量生活垃圾，保护海洋环境；同时，国产邮轮低硫油等环保燃料，结合脱硫处理设施，降低废气中硫含量，保护大气环境。”外高桥造船有限公司负责人说。

邮轮产业怎么发展？

——着眼于体系化、长远化发展，努力提升国产邮轮品牌培育及运营能力

近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、文化和旅游部五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》（以下简称《意见》），明确未来一个阶段的发展目标：“到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展”。

李彦庆认为，《意见》的出台为当前正在进行的国产大型邮轮工程注入了一股强力推进剂，坚定了行业发展邮轮的信心。“这有利于各类资源向国产邮轮工程聚集，比如相关的技术资源，配套资源等，对邮轮工程实施进度、培育国内自主供应链等将是巨大的促进。”

邮轮游艇产业链长、带动作用大，对提升现代制造业和现代服务业水平、塑造健康的上下游产业生态体系意义重大。“中国发展邮轮游艇装备产业，不只是参与这一产业的国际竞争，还是要从根本上推动邮轮游艇消费的大众化发展，创造内需新市场，着眼邮轮产业体系化、长远化发展。”李彦庆说。这一体系包括：发展具有中国消费特色和文化内涵的邮轮装备与产业，推出适合大众化消费的游艇和产业、推进适宜海滨休闲旅游的基础设施和配套休闲娱乐设施建设、加强邮轮游艇公共信息服务等。

未来，游客不仅可以坐上中国自己建造的大型邮轮，邮轮旅游也将有更加丰富的选择。此次《意见》提出，推动三亚建设国际邮轮母港，推进上海、天津、深圳、青岛、大连、厦门、福州、广州等地邮轮旅游发展，打造一批国际一流的邮轮旅游特色目的地。“这既有利于中国建成邮轮旅游目的地，鼓励全世界旅游者乘坐邮轮游览中国，又能开发中国的国内邮轮旅游市场，还能够促进中国的邮轮装备制造业发展，有利于做大邮轮产业经济的总体规模。”中国旅游研究院副研究员黄璜对记者说。

“我们将继续加强国际协同合作，在中国船舶邮轮产业发展的整体布局下，打造中国邮轮制造产业新高地，提升邮轮制造对中国经济的贡献。”外高桥造船有限公司负责人说。

据了解，首艘大型邮轮计划在2023年9月份完工交付，第二艘邮轮预计2025年12月底交付。“对于《意见》提出的发展目标，我们充满期待。”李彦庆说，“经过2艘邮轮的实船建造和工程积累，届时中国完全有能力初步建立起邮轮装备产业体系。”

(责编：袁勃、牛镛)

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