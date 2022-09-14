本报北京电 （记者王政）记者从工业和信息化部获悉，党的十八大以来，中国工业母机行业形成了完整的产业体系，突破一批关键核心技术，国产高端装备实现从无到有，市场占有率大幅提升，整体处于世界第二梯队，为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。

产业自主开发能力和可靠性水平显著提升。以“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项为抓手，组织开展创新攻关和推广应用，持续补齐产业链供应链短板，着力解决“卡脖子”问题，突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术，研制了卧式双五轴镜像铣机床、8万吨模锻压力机等为典型代表的一批高端装备。高档数控机床平均无故障时间间隔（MTBF）实现了从600小时到2000小时的跨越，精度指标提升20%。

建立起较为完善的产业配套体系。国产高档数控系统实现从无到有，在国产机床中市场占有率由专项实施前的不足1%提高到31.9%；五轴摆角铣头等功能部件的市场占有率由不足10%提升至30%以上；数字化刀具市场占有率由不足10%发展到45%。

满足了国内重点行业对制造装备的基本需求。飞机结构件生产装备实现自主可控，航空发动机涡轮盘、叶片等制造装备从无到有；支撑了运载火箭等重大工程主要结构件的加工生产；汽车冲压生产线国内和全球新增市场占有率分别达到80%和40%；发电设备制造领域实现了由进口为主到走向出口的转变；研制成功船用重型曲轴所需的车铣加工中心，掌握了自主制造船舶大型零部件的能力。

工信部有关负责人表示，下一步，将继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定，推动工业母机行业高质量发展。

(责编：袁勃、牛镛)

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