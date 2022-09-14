本报记者 方 敏

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一批高能级贸易平台及主体加快集聚，区位和交通优势不断凸显，支持发展的相关政策持续发力……近日，记者走进上海虹桥国际中央商务区，走企业、访部门、探实情，感受上海外贸企业的蓬勃活力。

今年以来，百年变局交织世纪疫情，上海外贸企业发展状态如何？既往锻造的经济韧性是否扛过了一时冲击？记者近日走进上海虹桥国际中央商务区，走企业、访部门、探实情。

外贸底气足，贸易型总部加快集聚

公司在中国，袜子成品则在东南亚采购，直接销售给欧美商家。这家名为“中昊针织”的企业，从2021年下半年开始探索“两头在外”的离岸贸易，当下累计货值已达200多万美元。

走进上海太太乐食品有限公司，一张世界地图引人注目。从上海发出的几十条射线“散”至全球。公司总裁曹辉介绍，企业的销售网络不仅遍布全国，现在还延伸至欧美、中东等地。今年1至5月，虽受疫情影响，公司仍完成销售目标，实现逆势增长。

“以上企业是个例吗？”记者询问。在上海虹桥国际中央商务区管委会，商务发展处处长杨旭波拿出一份名单说：“根据企业年度营业收入等条件，商务区近期认定了30家贸易型总部。”

“从类别来说，国内批发零售类企业7家，国际货物贸易企业7家，国际服务与物流企业12家，平台交易企业4家。以德邦物流为代表的多家国内国际物流企业，已发挥出物流集聚效应。”杨旭波分析，“从贸易方式来看，商务区已经覆盖了新型跨境电商、离岸转手买卖、保税展示、保转跨等，贸易方式日渐多元。”

另外，除30家受认定的贸易型总部外，商务区还集聚了锅圈、华峰、希杰等一批贸易型总部储备企业，已有提前布局未来之势。

“我们的外贸底子仍然很厚，而且发展后劲很大——长三角一体化发展、进博会带来许多新机遇。当前，以30家贸易型总部为代表的一批高能级贸易平台和主体在加快集聚。”虹桥国际中央商务区管委会办公室四级调研员毛翔宇说。

抗风险能力强，区位和交通优势明显

长宁区临虹路365号——上海泰禾国际贸易有限公司坐落于此。“我们公司主要做植保产品和精化新材料等产品的研发、营销。立足上海，因为这里区位好、平台大。”公司总经理卜明星说。

“上海虹桥国际中央商务区的区位、交通优势明显，公司距离虹桥国际机场、上海虹桥站仅3公里。”卜明星介绍，这里平台也多，公司借助在商务区举办的中国国际农用化学品及植保展览会等贸易展示平台，与多家跨国公司建立了合作关系，产品出口到了国外。今年1至8月，上海泰禾销售收入实现同比大幅增长。

凭借区位和交通优势，商务区全力搭建多个平台，着力做强“长板”。

在虹桥品汇A栋大楼，从地下一层进入，便直接来到虹桥进口商品展示交易中心直播基地。线上发力，外贸生意照做。再上一层，是虹桥进口商品展示交易中心，里面各类国外商品琳琅满目。上海虹桥国际进口商品展销有限公司总经理蔡军介绍，这里是展馆，也是商场，一到周末都是顾客。

“我们充分利用进博会的平台优势，在这里建设了以虹桥品汇、绿地贸易港为代表的进博会常年展销平台，还建了包括虹桥国际咖啡港在内的10个百亿元级进口商品集散平台。”蔡军说。

细数商务区的平台，还不止于此。有以海外贸易中心、虹桥国际中央法务区为代表的贸易服务平台，有以上海虹桥临空经济园区、西虹桥商务区为代表的市服务贸易促进示范基地，有以虹桥进口商品展示交易中心等为代表的市跨境电子商务示范区……

此外，离岸贸易、跨境电商新模式、保税展示等贸易新业态也正加速发展，进博会通关便利、资金结算、投资便利、人员出入境等创新政策上升为常态化制度安排。

支持力度大，多措并举服务企业发展

6月30日，《关于支持虹桥国际中央商务区贸易型总部企业发展的若干措施》（以下简称《措施》）出台，25条支持措施干货满满。

支持贸易型总部企业招才引智。《措施》明确住房保障、子女入学等便利化措施；加大对贸易型总部企业金融支持；管委会参照内资总部政策给予贸易型总部营运专项补贴和人才专项补贴……

当前《措施》落地情况如何？进出口银行上海分行有关负责人表示，首期提供300亿元专项信贷额度。中信保上海分公司有关负责人表示，已成立服务领导小组，以虹桥营业部为主体落实相关服务工作。

企业有需求，政府有回应。前期，有企业反映对当前复杂的国际贸易规则不太了解，对RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）政策红利不太清楚。商务区快速回应，于7月21日设立RCEP企业服务咨询站（虹桥站）。

在位于申昆路2377号4号楼一楼的咨询站内，记者看到，这里有专门的服务人员驻守。接线员告诉记者，咨询站通过线上线下相结合的方式，为企业提供关税优惠、原产地规则等“一站式”信息服务。说话间，不时有企业打来电话询问，接线员立刻投入工作中。

置身于虹桥国际中央商务区，人来人往，步履匆忙。一同随行的杨旭波，打开手机，向记者展示统计部门的数据：7月，商务区单月进口额环比增长52.32%。当前，上海外贸正摆脱各类不利因素影响，稳步走高。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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