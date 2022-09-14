本报记者 刘新吾

“动动手指，500万元贷款就到账了！”重庆巨麒建筑扣件制造有限公司总经理黎勇感慨。

曾经，由于账款没及时收回，资金压力倍增，黎勇急得到处打电话求助。可公司没多少抵押物，找银行贷款并不容易。经重庆市大足区金融部门工作人员介绍，巨麒公司使用“信易贷·渝惠融”平台发出融资需求。很快，重庆农商行大足支行线上“接单”，对企业精准画像，发放了500万元贷款。据介绍，“信易贷·渝惠融”是重庆银保监局、重庆市发改委联合推出的平台，银行机构以此高效连接市发改、经信、税务等部门和电力等企业，为融资主体自动测算预授信额度，实现快速批贷。

“信易贷·渝惠融”的推出得益于“一张网”。2020年下半年以来，重庆银保监局创新服务方式，以普惠数据推动普惠金融，牵头建设金融综合服务网——金渝网，实现银政大数据互联互通。“我们搭建的金渝网好比手机系统，‘信易贷·渝惠融’则是一个APP。”重庆银保监局局长蒋平介绍，金渝网应用场景广泛，各个部门和机构可以借此推出各类惠企惠民产品。

这张网，以重庆银保监局为中心节点，一端连接银行保险机构，另一端连接市级部门，形成“数据池”。截至目前，该网已接入重庆全部银行保险机构，与市发改委、大数据局等部门实现专线互联互通。“原来每个金融机构都要单独去找各个部门要数据，成本高而且麻烦，连通率不足5%。”重庆银保监局统计信息与风险监测处处长鲁志新说，目前，金融机构只要连接银保监局即可获得各个部门数据，政银保连通率提高到100%，连接成本下降90%以上。

除此之外，金渝网还能有力降低融资服务欺诈风险，提升金融支持力度。比如可助力有关部门加快推进房屋不动产、车辆等的线上抵解押，降低线下虚假解押案件风险；帮助监测房地产开发企业预售资金流向，及时发现资金异常等。

依托这张网，重庆银保监局与市经信委合作，引导银行精准支持制造业补链强链。农行重庆市分行以中塑新材料有限公司对下游链主企业应收账款为质押，投放150万元贷款，既为其送去“关键粮草”，又帮助链主企业稳定供应链。今年1—4月，重庆银行业新增贷款中的26.7%投向制造业，4月末制造业贷款余额达到4274.2亿元，同比增长17.9%。

有了这张网，重庆银保监局与市级部门共享科创企业白名单，指导银行推出“专精特新信用贷”等多款专属产品。截至4月末，全市银行业累计向7183家企业发放商业价值信用贷款88.19亿元；让数据多跑腿，金融活水更好浇灌小微企业。截至5月末，重庆银行业小微企业贷款余额1.13万亿元，同比增长21.44%。

在加大金融助力市场主体发展的同时，重庆各类金融机构和相关管理部门也在不断解决市民急难愁盼问题。今年年初，杨先生从湖南来重庆创业，准备开办一家图文设计门店。可他属于外地农村户籍，在办理开户结算业务时受到一定限制。正在为难之际，重庆银行安排专人上门收集资料，推进审批流程。很快，杨先生的问题就迎刃而解了。在后续沟通的过程中，工作人员还为杨先生详细介绍了新市民可享受的多类金融服务。

此外，重庆银保监局还引导保险机构推出专属商业养老保险，快递员、外卖员每月交200元即可参保；让交警与保险理赔员密切合作，实现“警保联动”，快速处置交通事故，让“小事故”不再引发“大拥堵”；建立“民政专项资金监管平台”，通过大数据精准识别帮扶生活困难人群，工行重庆市分行已通过该平台发放补贴2.06万人次。

未来，重庆银保监局还将积极对接规划与自然资源、商务、交通管理等部门，完善金渝网，丰富应用场景，更好引导金融服务实体经济，支持重庆经济社会发展，便利市民生活。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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