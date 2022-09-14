中秋假期
全国共揽投快递包裹超17亿件
2022年09月14日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月13日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示，今年中秋假期（9月10日至12日），全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，共揽投快递包裹超17亿件。其中，揽收快递包裹8.52亿件，与2021年中秋假期相比增长0.24%，日均揽收量与2020年中秋国庆假期相比增长24.8%；投递快递包裹9.31亿件，与2021年中秋假期相比增长0.11%，日均投递量与2020年中秋国庆假期相比增长37.9%。
今年中秋假期，国家邮政局通过加强运营网络动态管理，指导企业统筹安排生产资源，提前做好运力和人力调配，保障节日期间寄递服务质量，切实维护消费者合法权益。
《 人民日报 》（ 2022年09月14日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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