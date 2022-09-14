2022年中国农民丰收节金秋消费季在京启动
2022年09月14日05:49 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京9月13日电 （记者常钦）13日，由农业农村部、商务部等部门发起的2022年中国农民丰收节金秋消费季活动在京启动。记者从活动现场获悉：今年金秋消费季活动将持续3个月，预计带动50万商家参与。
据介绍，金秋消费季是中国农民丰收节的品牌活动，旨在搭建农产品产销对接平台，促进优质农产品消费，做强农业品牌，促进乡村产业发展。本次启动活动邀请海南琼山、河南西峡、成都新津等地农民视频连线庆丰收、迎盛会，组织电商企业发布了消费助农倡议书，举办了电商助农直播活动，设置了全国脱贫地区产销对接专区、北京特色农产品展区等，活动举办地密云区推介了以水库鱼、西红柿为代表的“密云八珍”品牌。
据了解，金秋消费季活动期间，电商企业、直播平台以及新发地等农产品批发市场、物美等商超企业等，将通过打折让利、流量倾斜、减免费用等方式，开展农产品促销，激发市场消费活力，让城乡居民共享丰收喜悦。2018年以来，该活动已成功举办4届，各类市场主体踊跃参与，组织了丰富多彩的促销助农活动，累计带动农产品销售超800亿元。
《 人民日报 》（ 2022年09月14日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部：全力做好长江流域抗旱保供水保秋粮丰收工作
- 水利部举行的长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月13日电 （记者余璐）“7月以来，针对长江流域严重旱情，水利部多次组织专题会商，滚动研判旱情形势，科学调度水利工程，全力做好抗旱保供水保秋粮丰收工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注