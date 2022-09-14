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2022年中国农民丰收节金秋消费季在京启动

2022年09月14日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月13日电  （记者常钦）13日，由农业农村部、商务部等部门发起的2022年中国农民丰收节金秋消费季活动在京启动。记者从活动现场获悉：今年金秋消费季活动将持续3个月，预计带动50万商家参与。

　　据介绍，金秋消费季是中国农民丰收节的品牌活动，旨在搭建农产品产销对接平台，促进优质农产品消费，做强农业品牌，促进乡村产业发展。本次启动活动邀请海南琼山、河南西峡、成都新津等地农民视频连线庆丰收、迎盛会，组织电商企业发布了消费助农倡议书，举办了电商助农直播活动，设置了全国脱贫地区产销对接专区、北京特色农产品展区等，活动举办地密云区推介了以水库鱼、西红柿为代表的“密云八珍”品牌。

　　据了解，金秋消费季活动期间，电商企业、直播平台以及新发地等农产品批发市场、物美等商超企业等，将通过打折让利、流量倾斜、减免费用等方式，开展农产品促销，激发市场消费活力，让城乡居民共享丰收喜悦。2018年以来，该活动已成功举办4届，各类市场主体踊跃参与，组织了丰富多彩的促销助农活动，累计带动农产品销售超800亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月14日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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