湖北十堰推进助企服务，持续优化营商环境
项目建设跑出加速度
走进位于湖北省十堰市郧阳区的湖北昊朔新能源科技有限公司，生产车间内一片忙碌，工人们正把化学原材料按比例混合成电材料，经过烘干、烧结、研磨、干燥等多个工序，一块块磷酸铁锂电池正极材料新鲜出炉。
“由公司负责建设、运营的昊朔新能源产业园一期10万吨磷酸铁锂项目从2月19日开工建设，到7月19日全面投产，刷新了区里项目建设最快速度，这多亏了郧阳区委、区政府提供的服务。”湖北昊朔新能源科技有限公司董事长裴明盾说。
磷酸铁锂电池正极材料，是新能源汽车动力电池的关键材料，也是一家国家级专精特新“小巨人”企业的“拳头产品”之一。随着新能源汽车产业快速发展，公司订单不断增加，产能缺口较大。
今年初，得知这家“小巨人”企业有进一步扩大产能的打算，郧阳区委、区政府与该企业达成投资协议，帮助其建设昊朔新能源产业园项目，仅用一周时间就完成项目选址、规划布局、设计方案；并成立国资背景的昊朔公司，负责为其建设厂房、购买设备、试生产等，减轻该企业的资金周转压力。
“昊朔新能源产业园是国内单体规模居前的磷酸铁锂正极材料项目，是区里抢抓新能源发展机遇的重点项目。”郧阳区委书记胡先平介绍，郧阳区委、区政府持续优化营商环境，全力推进重大项目竣工投产。
“政府各级干部给予我们很多帮助。”裴明盾说。今年3月，昊朔公司从苏州一家工厂订购了16条窑炉，按正常交货周期需要4个半月。郧阳区副区长雷涛带领专班赶赴当地商谈，企业生产急需的16条窑炉、500多个缸体得以提前一个多月交付。
高峰期单日投入施工车辆1000余台次、工人700余名，45天完成近7万平方米的主体厂房建设；设备调试专班、生产专班实行24小时“两班倒”，项目落地3个月内完成调试投产……在政府和企业的共同努力下，昊朔新能源产业园项目建设跑出加速度。
今年以来，十堰市把扩大有效投资作为稳住经济基本盘的头号工程来抓，持续加快重大项目建设，总投资480亿元的远景科技集团动力电池等五大项目、总投资240亿元的正威（丹江口）新能源智造产业园等一批工业项目陆续开工建设。上半年，全市固定资产投资同比增长16.6%，成为稳经济增长的重要支撑。
《 人民日报 》（ 2022年09月14日 10 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部：全力做好长江流域抗旱保供水保秋粮丰收工作
- 水利部举行的长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月13日电 （记者余璐）“7月以来，针对长江流域严重旱情，水利部多次组织专题会商，滚动研判旱情形势，科学调度水利工程，全力做好抗旱保供水保秋粮丰收工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注