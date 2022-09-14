本报记者 范昊天

走进位于湖北省十堰市郧阳区的湖北昊朔新能源科技有限公司，生产车间内一片忙碌，工人们正把化学原材料按比例混合成电材料，经过烘干、烧结、研磨、干燥等多个工序，一块块磷酸铁锂电池正极材料新鲜出炉。

“由公司负责建设、运营的昊朔新能源产业园一期10万吨磷酸铁锂项目从2月19日开工建设，到7月19日全面投产，刷新了区里项目建设最快速度，这多亏了郧阳区委、区政府提供的服务。”湖北昊朔新能源科技有限公司董事长裴明盾说。

磷酸铁锂电池正极材料，是新能源汽车动力电池的关键材料，也是一家国家级专精特新“小巨人”企业的“拳头产品”之一。随着新能源汽车产业快速发展，公司订单不断增加，产能缺口较大。

今年初，得知这家“小巨人”企业有进一步扩大产能的打算，郧阳区委、区政府与该企业达成投资协议，帮助其建设昊朔新能源产业园项目，仅用一周时间就完成项目选址、规划布局、设计方案；并成立国资背景的昊朔公司，负责为其建设厂房、购买设备、试生产等，减轻该企业的资金周转压力。

“昊朔新能源产业园是国内单体规模居前的磷酸铁锂正极材料项目，是区里抢抓新能源发展机遇的重点项目。”郧阳区委书记胡先平介绍，郧阳区委、区政府持续优化营商环境，全力推进重大项目竣工投产。

“政府各级干部给予我们很多帮助。”裴明盾说。今年3月，昊朔公司从苏州一家工厂订购了16条窑炉，按正常交货周期需要4个半月。郧阳区副区长雷涛带领专班赶赴当地商谈，企业生产急需的16条窑炉、500多个缸体得以提前一个多月交付。

高峰期单日投入施工车辆1000余台次、工人700余名，45天完成近7万平方米的主体厂房建设；设备调试专班、生产专班实行24小时“两班倒”，项目落地3个月内完成调试投产……在政府和企业的共同努力下，昊朔新能源产业园项目建设跑出加速度。

今年以来，十堰市把扩大有效投资作为稳住经济基本盘的头号工程来抓，持续加快重大项目建设，总投资480亿元的远景科技集团动力电池等五大项目、总投资240亿元的正威（丹江口）新能源智造产业园等一批工业项目陆续开工建设。上半年，全市固定资产投资同比增长16.6%，成为稳经济增长的重要支撑。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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