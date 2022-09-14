本报北京9月13日电 （记者吴月辉）遥感探测发现月表普遍存在水（OH/H2O），然而由于缺乏直接的样品分析证据，月表水的成因和分布一直存在争议。近日，中国科学院地球化学研究所科研团队针对嫦娥五号月壤样品开展了研究，通过红外光谱和纳米离子探针分析，发现嫦娥五号矿物表层中存在大量的太阳风成因水，根据估算，太阳风质子注入为嫦娥五号月壤贡献的水含量至少为170ppm（浓度单位），相当于每吨月壤中至少含有170克的水。该研究证实了月表矿物是水的重要储库，为月表中纬度地区水的分布提供了重要参考。这一成果日前在国际学术期刊《自然·通讯》上发表。

今年1月，我国科研团队首次在月壤中发现水的存在。6月，我国科研团队还发现嫦娥五号着陆区月壤中明显含有羟基形式的“水”，但平均含量较低。同时研究表明，嫦娥五号月壤样品中肯定存在来源于月球内部的原生水。

“未来可以通过月壤的综合开发利用将这些水作为副产品提取出来，也可以作为未来科研站生命保障需求的补充。”中国科学院地球化学研究所副研究员唐红表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 14 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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