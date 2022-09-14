本报记者 李心萍

京东物流亚洲一号智能产业园自动分拣线。

肖 壤摄（人民视觉）

申通快递智能分拣系统“小黄人”正在分拣快递。

申 名摄（人民视觉）

2012年至2021年，我国快递年业务量从57亿件增长至1083亿件，增加了18倍。自2014年起，业务量连续8年稳居世界第一。

庞大的市场、海量的业务、极高的时效，离不开自动化、智能化物流装备的助力。截至今年6月底，行业全自动分拣中心超过400个。

作为服务业，快递业如何带动上游制造业发展？二、三产业间擦出了怎样的火花？记者进行了采访。

新需求催生新产业，首台国产装备实现商用

把15年来中国快递业务量化作一条曲线，其陡然攀升的坡度颇为亮眼。2007年，突破10亿件；2010年，迈上20亿件台阶；2014年，跨过100亿件大关，实现历史性突破。

然而，高速增长的业务量也带来了“爆仓”的问题。从2009年起，每年“双11”期间，海量包裹集中涌入快递网络，滞留在转运中心、末端网点等多个环节，快递一时变“慢递”。

怎么办？行业达成共识：上设备，用科技来解决人力不足的瓶颈。国内外考察了一圈，快递企业负责人颇为苦恼：国内，没有相关供应商；进口，一套设备动辄三四千万元，企业无法承受。

这时，中科微至创始人李功燕抓住了全新的市场机会。在李功燕看来，快递分拣设备的底层技术已在实验室里经过了10多年的验证，技术非常成熟，唯一需要做的就是实现商业化转换。

2016年5月，李功燕团队第一套交叉带快递包裹分拣系统样机完成。同月，团队和中科微投共同成立中科微至。首台设备售价约1000万元，只是进口设备价格的1/3至1/4。

“首台套的突破是最难的，我们遇到了好时机。”中科微至公司总经理姚益说。2016年，电子面单已逐步取代手写面单，为实现自动化分拣奠定了坚实的基础。同时，消费者已不愿再忍受“慢递”，各方压力下快递企业必须做出改变。

第一家与中科微至合作的企业是中通快递。2016年11月，中科微至的自动分拣设备在中通快递东莞分拨中心正式运行。自动化设备的加入，让转运中心操作员人数从400人降至85人，日处理量却从40万件提升至50万件，分拣准确率也提高至99%。

尝到了甜头，快递企业纷纷上马自动分拣设备。2018年，中通投入的自动分拣设备数量较上一年已经翻番；圆通投入近40套自动化分拣设备，对近半转运中心进行改造。

火爆的市场吸引了更多制造商加入，竞争者的入局也加速了行业创新的步伐。2018年，一款“小黄人”机器人横空出世，为快递自动分拣提供了新的解题思路。

“小黄人”机器人，由浙江立镖机器人公司研发生产。不同于自动化分拣线，立镖机器人将分拣中心设计为上下两层。上层为机器人工作平台，下层为分拣收件区，由机器人自动识别地址，自动规划路线，再将包裹投入相应的收件区。“小黄人”机器人一经亮相，便受到了申通的青睐，在其浙江、山东、河南的转运中心相继投入使用。

自此，物流装备行业进入高速发展期，涌现出了中邮科技、新北洋、德马科技、金峰物流等新企业。截至2019年底，中国快递业累计建成超5000公里自动化流水线，与中国地铁总里程相当。数据显示，2021年我国自动分拣设备市场规模约260亿元，年度增长率约21.8%。其中，13家头部快递分拣设备商实现营收148.1亿元，同比增长44.2%。

供需双方协同创新，核心算法、芯片自主可控

短时间内实现爆发式成长，国内物流装备行业走的是一条总装、集成的道路。

“国内大部分集成商核心部件都需要向外采购，不少关键部件还依靠进口。随着竞争的加剧，把核心部件掌握在自己手里愈发重要。”姚益说。

实现快递自动分拣，最关键的一环是“读码”。即当快递在分拣带上高速流转时，设备能及时抓取、读取包裹的条形码，准确判断包裹的下一个目的地。要实现这一功能，离不开智能视觉系统。

“以设备常用的8K高速动态条码识别相机为例，原先我们都依靠进口，一台相机进价20万元。”姚益介绍，经过几年攻关，中科微至在相机的核心算法、设备结构、关键单元等方面都实现了国产替代。不仅如此，中科微至自主研发的相机识别率比进口产品高0.5至1个百分点，能有效应对条码污损、褶皱、变形、倾斜、模糊等问题，识别准确率达到99%以上。

装备企业奋发向上，快递企业也开始与供应商合作，协同攻关。

针对“读码”环节，圆通与供应商建立联合攻关小组，在行业内创新性地将工业相机、上位机、称重组件与交叉带的供包台组合在一起。这种组合式设备既能扫描还能称重，可同步将包裹条码、重量、对应的网点代码等信息上传到业务系统，实现数字化工具与自动化设备的融合。目前，在这一创新设备的助力下，圆通成都集运中心的4层自动化分拣设备，每小时处理量可达19万票，设备的分拣准确率接近99.9%。

供需双方的协同创新也延续到物流装备的智能化改造阶段。

如今，在不少商超的自动结账环节，消费者只要将购买的物品放进自动结账机，设备即可自动扫描、计算出商品的款式、单价、总件数以及总价。“我们希望未来的智慧物流也是如此。货物走到哪里，设备都能自动识别、智能分析。”菜鸟物流科技产品技术部负责人许俊说。

这一场景的实现离不开RFID（射频识别）芯片。长期以来，RFID芯片及读写器都被国外企业垄断。为实现行业的智能化升级，菜鸟物流、京东、顺丰等企业纷纷发力RFID芯片的研发制造。

“RFID芯片看起来像透明胶带一样柔软。从制造工艺上讲，RFID芯片对制作工艺的要求比手机芯片要低很多，但对芯片中集成的算法要求很高。”许俊说，相比服饰、商超等应用场景，物流场景更为复杂，对RFID的识别准确率要求更高。为此，菜鸟物流聚焦RFID的标签设计、读写器研发、算法优化，将RFID芯片的识别准确率提升至99.97%。同时携手上游半导体供应商，研制物流专用RFID芯片，将RFID芯片价格降至0.1到0.2元，为大规模应用提供可能。

物流装备扬帆出海，备受海外客户认可

中国市场规模庞大、时效严苛。经受住市场的考验，国内物流装备企业开始闯荡全球市场。

装备企业率先出海，以品质赢得市场。

与韩国最大电商企业Coupang签订了近2亿元人民币的智能物流系统项目；参与俄罗斯最大电商OZON公司的智能物流项目；竞标东南亚最大电商Shopee的智能配送中心项目；签订西班牙、德国和美国跨境电商智能物流项目订单……2021年，德玛科技国际化迈出实质步伐。

目前，德马科技在全球初步构建了“中央工厂+全球区域工厂+本地化合作组装工厂”的全球化制造网络，在印度、越南、巴西、日本、澳大利亚等国家设立了营销服务中心。2019年至2021年，分别实现海外销售收入1.67亿元、2.11亿元、3.34亿元。

中科微至同样积极开拓海外市场，产品已出口至泰国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、北美、南美等多个国家和地区。截至今年6月末，公司在手订单合同金额合计约24.80亿元，海外市场占比18.63%。

物流企业化身整体解决方案供应商，带动装备走出去。

今年6月17日，巴基斯坦首个自动化快递分拨中心建设所需的核心设备和零部件从上海港起航。

8月，装满5个集装箱的设备正式抵达巴基斯坦卡拉奇和拉合尔。“分拨中心所有的设备，甚至连每一颗螺丝都是中国制造的。”菜鸟物流巴基斯坦项目有关负责人说，菜鸟物流的20人团队将驻守4个月，完成设备的安装、调试，帮助巴基斯坦电商Daraz备战“双11”。

Daraz电商该项目负责人乌斯曼·库雷希表示，自己几年前曾前往中国参观快递转运中心，对那里的自动化设备印象深刻，“菜鸟物流提供的自动化分拨设备，将缩短我们的分拨时间，过去我们花4个小时要完成的工作，现在1个小时就能完成。”

快递企业尝试出海，装备服务“齐步走”。

近年来，快递企业国际化步伐不断加快。极兔速递在深耕东南亚市场后，2022年先后在墨西哥、巴西正式起网运营，目前业务范围已覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾等12个国家；菜鸟物流已在欧洲、美洲、东南亚等地建立海外仓、分拨中心……无一例外，这些企业都带着国内物流装备一起漂洋出海。“中国物流装备的性价比、可靠性、稳定性、工作效率都是最高的。”许俊说。

《 人民日报 》（ 2022年09月14日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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