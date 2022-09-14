运用大数据 可以更智慧（观象台）
在数据已成为生产要素的今天，海量的消费大数据好比矿石资源，只有经过充分挖掘，才能从矿石中提炼出黄金
朋友最近在电商平台选购了榨汁机、电饭煲等家用电器。谁想此后，只要打开该平台，推荐页面总是重复出现榨汁机、电饭煲。朋友感慨：“这些又不是快消品，买后不会很快再下单了，感觉智能经济不智能，大数据‘有点傻’。”
这其实是不少消费者网购时的经历，有时甚至点击了“不感兴趣”，大数据依然会重复推荐。如果是纸巾、洗衣液等快速消费品，短期可能仍有复购需求，可以提升消费者黏性；但对于已经购买的榨汁机、电饭煲、桌凳等耐用品，大多消费者并不会再点开，形成不了新需求。这种推荐也就成了一种无效供给。
近年来，我国网上零售市场保持较好增势，线上消费需求持续释放。2021年全国网购替代率为81.2%，连续7年上升。作为电商平台上的重要生产要素，大数据可以快速匹配供需两端，降低信息获取成本，蕴藏着巨大的价值。例如，面对琳琅满目的商品，消费者往往难以抉择。通过大数据算法，查看相似推荐，可以快速比对同类产品在品牌、价格、性能等方面的差异，从而选择最心仪的那一款。
换言之，大数据为供需牵线搭桥可以更智慧。
对于消费者而言，相比推荐购买过的同类产品，互补关联产品可能更贴近需求。例如购买了拍立得可以推荐相纸，购买了手机可以推荐手机壳，购买了咖啡机可以推荐咖啡豆，既能提升消费者的购买意愿，也能为平台吸引更多的有效流量。
对于生产者而言，大数据也是投资决策的重要依据。当前，个性化、多元化、品质化的消费趋势越来越明显。一些制造企业通过对消费群体偏好的大数据观察，推出符合其真实需求的产品和服务。例如，老字号品牌海鸥针对年轻群体启用运动风格，融入镀黑、夜视、镂空等元素打造的“潮表”，受到市场欢迎。有服装企业借助海尔的工业互联网平台，从批量化、标准化转向精细化、柔性化生产，消费者可以选择喜欢的布料、颜色和款式，一键连接到工厂生产线，使企业生产效率提高25%，交货期从原来的二三十天缩短至10天。相比单个生产企业，淘宝、京东、拼多多等电商平台扎根的消费互联网，拥有更为庞大的用户规模、多维度的消费数据。如果这些平台能够与生产企业、工业互联网进行对接融合，并提供更有效率的大数据服务，将助力生产企业发掘更多市场机遇，实现效率变革。
在数据已成为生产要素的今天，海量的消费大数据好比矿石资源，只有经过充分挖掘，才能从矿石中提炼出黄金。利用好人工智能等技术“利剑”，充分挖掘大数据“富矿”，助力“中国制造”向“中国智造”转变，我们完全有能力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现中国市场由大到强的转变。
《 人民日报 》（ 2022年09月14日 18 版）
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