将单个面积约1个标准足球场的千吨穹顶“吹”至60米高
三座全球最大液化天然气储罐同步升顶（新视点）
日前，3座全球最大的27万立方米LNG（液化天然气）储罐在江苏盐城市同步升顶，单个面积约1个标准足球场、重量近1200吨的储罐穹顶，通过气压托升至60米高的罐顶，这标志着我国超大型LNG储罐设计建造技术和项目管理再上新台阶。
升顶是储罐建造过程中技术难度最大、安全系数要求最高的一道工序。中国海油盐城“绿能港”项目负责人李峰介绍，与此前22万立方米储罐相比，此次的穹顶重量增加20%，面积增加近1000平方米，而且3座储罐同步升顶，对现场安全管控、施工组织、资源调度等提出了更高要求。
与小型储罐通常采用的吊装方式不同，超大型储罐的穹顶动辄上千吨，吊装难度极大，一般会采用“气升顶”技术。简单来说，就是利用风机系统把LNG储罐穹顶，通过气压缓慢托升至储罐顶部的预定位置，与罐顶承压环实现契合。
“升起大穹顶至少需要50万立方米空气，相当于7亿个足球的体积。为了将这个大块头‘吹’到60米高度，需要安装4台110千瓦的鼓风机作为动力系统。”中国海油石化工程负责人李德强说，技术人员通过平衡导向、储罐密封、升顶动力及智能监测四大系统，实时监测、精准控制储罐升顶时的气压、速率、偏移度等参数，以保障气升顶的安全、稳定。整个升顶过程，实现穹顶旋转偏差不超过0.12度，水平偏移不超过万分之七。
3座LNG储罐所在的中国海油盐城“绿能港”，是全球一次性建设规模最大的LNG接收站项目，一期工程共建造4座22万立方米储罐和6座27万立方米储罐，总罐容250万立方米。2023年底全部投产运行后，LNG年处理能力将达600万吨，相当于气态天然气85亿立方米，可供江苏省民生用气约28个月。
中国海油气电集团副总经理杨勇介绍，中国海油正积极推进大型、超大型LNG储罐的规划建设，珠海、宁波等地有11座27万立方米储罐正在建设中，盐城“绿能港”二期10座27万立方米储罐也在加快推进前期工作。预计到2025年底，将新增LNG储备容量567万立方米，相当于可存放超35亿立方米的气态天然气。
近年来，我国天然气基础设施建设加快推进，储气能力快速提升。2021年，全国已建成储气能力同比增长15.8%。预计到“十四五”末，我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番。
《 人民日报 》（ 2022年09月14日 18 版）
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