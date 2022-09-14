人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

天启物联网星座部署开发手机直连卫星通信功能

2022年09月14日08:19 | 来源：科技日报
小字号

原标题：天启物联网星座部署开发手机直连卫星通信功能

记者近日从天启物联网星座的建设和运营方北京国电高科科技有限公司获悉，该公司将联合地面运营商等合作伙伴开发手机直连卫星通信功能，预计将于明年年中完成试验和部署。

据悉，华为Mate50以及Iphone14近日相继推出手机发送卫星短信功能，手机直连卫星通信受到关注。与华为通过中高轨道的北斗卫星发送短信不同，天启星座的解决方案与苹果更为接近，即使用低轨卫星，并支持手机与卫星的双向通信，既能发送短信，也可以接收短信。届时，将实现我国低轨卫星首次直接连接消费级手机。

据介绍，天启星座是中国首个组网运营的低轨物联网星座，计划发射38颗低轨卫星，构建覆盖全球的物联网数据服务系统。目前星座已有15星在轨运营，完成第一阶段组网，实现全球覆盖1.5小时时间分辨率，终端功耗已降到百毫瓦消费级。星座系统已广泛应用于农业、电力、森林防火、生态环境、煤矿水文、集装箱运输、海洋牧场、石油管线、应急等行业的数据采集与监测。2023年，天启星座将实现38星组网及全球实时覆盖。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：全力做好长江流域抗旱保供水保秋粮丰收工作
　　水利部举行的长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月13日电 （记者余璐）“7月以来，针对长江流域严重旱情，水利部多次组织专题会商，滚动研判旱情形势，科学调度水利工程，全力做好抗旱保供水保秋粮丰收工作。…
水利部答人民网记者问：近年来我国用水效率和用水效益明显提升
　　在党的十八大以来水利发展成就新闻发布会上，人民网记者提问。国新办供图 人民网北京9月13日电 （记者余璐）“近年来，我国用水效率和用水效益得到明显提升，特别是全社会节水意识得到了明显增强。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部