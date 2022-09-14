原标题：天启物联网星座部署开发手机直连卫星通信功能

记者近日从天启物联网星座的建设和运营方北京国电高科科技有限公司获悉，该公司将联合地面运营商等合作伙伴开发手机直连卫星通信功能，预计将于明年年中完成试验和部署。

据悉，华为Mate50以及Iphone14近日相继推出手机发送卫星短信功能，手机直连卫星通信受到关注。与华为通过中高轨道的北斗卫星发送短信不同，天启星座的解决方案与苹果更为接近，即使用低轨卫星，并支持手机与卫星的双向通信，既能发送短信，也可以接收短信。届时，将实现我国低轨卫星首次直接连接消费级手机。

据介绍，天启星座是中国首个组网运营的低轨物联网星座，计划发射38颗低轨卫星，构建覆盖全球的物联网数据服务系统。目前星座已有15星在轨运营，完成第一阶段组网，实现全球覆盖1.5小时时间分辨率，终端功耗已降到百毫瓦消费级。星座系统已广泛应用于农业、电力、森林防火、生态环境、煤矿水文、集装箱运输、海洋牧场、石油管线、应急等行业的数据采集与监测。2023年，天启星座将实现38星组网及全球实时覆盖。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经