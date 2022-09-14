原标题：极端高温频发 城市可以这样应对

今年“又双叒叕”是一个史上最热的夏天！“最热夏天”这类标题，在过去10年里几乎每年都能看见，袭击世界多地的异常热浪带来了令人窒息的日子，也再次提醒人们，由于气候变化，“最热夏天”将更频繁地出现。正如今年5月，世界气象组织秘书长佩蒂瑞·塔拉斯所说，过去7年是有记录以来最热的7年，我们看到下一个“有记录以来最热的一年”只是时间问题。

热浪给城市带来了危险，而且城市“热岛效应”放大了影响，世界各地许多城市纷纷采取措施应对极端高温：建造屋顶花园、种植树木、将街道刷成白色等。

“热岛效应”加剧城市热浪

研究报告指出，人类排放的大量温室气体将在大气中留存数十年，因此气候变暖暂时不会消退。热浪给城市带来了更大的危险。与植被较多的农村地区相比，城市居民“特别容易受到影响，因为所谓的城市热岛效应放大了热浪的影响”。

城市热岛效应，是指城市因大量的人为发热、建筑物和道路等高蓄热体增加、绿地减少等因素，造成城市“高温化”，城市中的气温明显高于外围郊区的现象。美国哥伦比亚大学气候学院博士后研究学者李允英（音译）今年8月25日接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示：“简单地说，这意味着城市中心比周围郊区更热。”她解释说，这种影响就像是一个“覆盖城市的穹顶”，由于碳排放、空气被困在高楼大厦中、缺乏开放空间和绿化等因素造成。“所有这一切在不断叠加，使热空气无处可逃”。

据西班牙《国家报》网站8月25日报道称，瑞士气象部门最近的一项研究表明，城市与农村地区之间的温差可达6℃。还有其他一些研究显示这一温差甚至达到10℃。

美国加利福尼亚大学欧文分校研究人员在近日发表于《地球的未来》杂志的一份报告中说，不断恶化的极端炎热天气已是世界最大的健康威胁之一。由于现在世界超过半数人口生活在城市，而到2050年，预计会有超过65%的人口生活在城市，城市极端炎热天气增加可能让数十亿人面临风险。

据路透社报道，自今年3月下旬以来，印度遭遇前所未有的热浪天气 。印度北部、西部和东部多地气温都超过了40℃。据初步统计，已有近百人因极端高温天气死亡 ，炎热干旱也影响了当地农作物收获，并加剧了森林火灾和停电的风险。

美国国家经济研究局最近发布的一份报告称，如果地球继续以目前的速度变暖，到本世纪末，全球高温死亡的人数可能达到目前所有传染病死亡人数的总和。

屋顶和楼顶成突破口

世界各地许多城市已经在采取措施应对极端高温，专家们开始关注建筑物的屋顶和楼顶。

西班牙建筑师协会高级委员会专家安赫拉·巴尔代卢说：“西班牙80%的住宅区都有平屋顶，并作为公共区域，没有特定用途。在建筑物的露台或屋顶上打造花园非常有益，一方面可以吸收二氧化碳；另一方面可以缓解阳光照射，保持水分并降低温度。”

西班牙皇家植物园的马里亚诺·桑切斯指出：“为此，可以使用几乎不需要水的肉质植物。”

也有科学家提出，为给城市降温，可以将屋顶漆成白色（洛杉矶市政府就要求居民将自家屋顶也涂上白色的漆）或用反光的板材、瓦片覆盖屋顶，这样就可以反射更多阳光，吸收更少的热量。据40城市气候领导组织（C40）称，这些措施不仅有助于降低建筑物内的温度，还能将其能耗降低20%。

地面涂白+多种树

地面也成为给城市“花式”降温的重要目标。C40研究称，大约40%的城市表面被沥青等传统路面覆盖，“城市夏季最高温度可达65℃，地面会加热其上方的空气，是热岛效应的主要原因之一。”

一些专家提出了解决措施：使用较浅颜色的涂料来创建更多反射表面。2017年，洛杉矶市进行了一项试点测试：将街道多个路段的沥青路面涂成白色，借白色的反射性来反射阳光的照射，降低地面温度。这款名为CoolSeal的灰白色涂料本来是一种军用涂料，专门用于给空军侦察机降温，它可以反射日光照射能量的30%—50%，是普通黑色沥青路面反射量的10倍。从洛杉矶15条试点街道的应用结果来看，刷上漆的地面温度比原来下降了10℃。

此外，多种树也是一种适应并降低城市高温热浪的方法。如美国迈阿密戴德县的树冠覆盖率目前略低于20%，该县已计划到2030年将这一数字提高到30%。迈阿密海滩上的标志性棕榈树正慢慢被遮阳性树木所取代。

桑切斯说：“树木必须尽可能大一些，以提供遮阴效果，但如果种得太密集也会带来麻烦，不得不频繁修剪它们，总会有一年或两年时间无法提供遮阴效果。因此，应该间距10—12米种植大型树种，并在其间种植较小的灌木。”

(责编：赵竹青、陈键)

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