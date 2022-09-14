木星轨道变化或可使地球更宜居
2022年09月14日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：木星轨道变化或可使地球更宜居
在所有已知行星中，只有地球孕育出了生命。此前，很多人认为，像木星这种巨大的行星，其轨道如果发生变化，将对地球产生不利影响。然而在一项最新的研究中，研究人员发现，木星的轨道如果发生改变，地球有可能会比现在更宜居。
大多数行星围绕它的恒星运转时，其轨道是椭圆的。因此，当行星更靠近恒星时，它能够接收到更多的热量，进而影响自身气候变化。
基于已知的太阳系数据，研究人员创建了一个太阳系模型。在这个模型中，他们发现，如果木星的位置保持不变，但轨道变得更加趋向偏心，地球的轨道也会相应地发生变化，一部分区域有时会离太阳更近，目前处于冰点以下的地球区域将会变得更加温暖，因而变得更加宜居。此外，如果木星的位置也发生变化，离太阳更近，就会导致地球的极端倾斜，这将使地球表面大部分地区的平均温度低于冰点。
研究人员表示，研究像木星这样巨大行星的轨道变化，可以更好地帮我们了解其对地球乃至太阳系的影响、预测其他天体系统中行星的宜居性以及寻找系外宜居行星等。
相关研究成果已发表在《天文学杂志》上。
(责编：赵竹青、陈键)
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