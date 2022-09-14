人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

蚯蚓遭“灭绝式”捕杀为哪般？ 农业农村部：联合打击电捕蚯蚓行为

2022年09月14日08:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （记者李栋）为加强野生蚯蚓保护，近期，农业农村部会同有关部门印发通知，组织排查整治非法捕杀野生蚯蚓行为，促进土壤质量和生态环境保护。蚯蚓为何遭“灭绝式”捕杀？记者进行了采访。

蚯蚓干，又叫地龙干。中国中医科学院主任医师、中国中医科学院博士后田元祥介绍，地龙干是我国重要的中药材之一。“属于中药平肝熄风药范畴，其性寒，味咸，可以用于治疗新发高热、惊痫、抽搐等症状，具有较好的息风止痉、清热的功效。”

近年来，受蚯蚓制成的“地龙干”价格飙升等因素影响，在部分地区出现电捕野生蚯蚓现象，不法分子利用“地龙仪”“电蚯蚓机”等仪器设备，对野生蚯蚓进行“灭绝式”捕捉。

不法分子在利益的驱使下，对蚯蚓的“灭绝式”捕杀究竟会造成什么样的后果？中国农业大学资源与环境学院教授孙振均表示，电蚯蚓机通过将电瓶中直流电导入土壤中，使得土壤中的蚯蚓受电流刺激后钻出泥土，任人捡拾。

“‘灭绝式’的捕杀行为尽管短时间内提高了采收效率，但却对蚯蚓进行了无差别伤害，还对土壤中的其他生物造成了伤害。而且有关仪器设备多为非法改装改造，存在安全隐患，还可能致人触电身亡。”孙振均说。

针对电捕野生蚯蚓的行为，今年7月，农业农村部会同国家林草局、市场监管总局、生态环境部、公安部、国家中医药局、国家药监局联合印发《关于加强野生蚯蚓保护 改善土壤生态环境的通知》，部署各地核实整治在农田、森林、湿地、草原及自然保护地等区域电捕野生蚯蚓，以及非法收购、加工野生蚯蚓问题。

农业农村部科技教育司有关负责人表示，一方面，农业农村部等多部门依据职责加强监管，整治非法捕杀、收购、加工野生蚯蚓乱象。另一方面，市场监管部门根据有关线索以及当地相关规定，加强对网络交易平台、商品交易市场等交易场所监管，及时下架处理野生蚯蚓捕杀产品设备，净化网络市场环境。

“下一步农业农村部将会同有关部门，加大工作力度，持续加强蚯蚓等土壤生物保护，不断改善和提升土壤生态环境。”该负责人表示，通过推动完善法律法规和政策制度，加强蚯蚓等土壤生物保护，进一步明确打击滥捕野生蚯蚓等野生动物的适用依据及法律责任。

在强化监督管理方面，将持续打击非法捕捉、收购、加工野生蚯蚓的行为，常态化开展对生产、销售依法禁用猎捕工具的监督管理。

“此外，加大蚯蚓人工饲养技术研发支持力度，优化集成推广选种选育、高效繁殖、防病防逃等关键技术。规范蚯蚓药用、饲用等产业发展，完善人工养殖技术标准规范，推动相关产业有序发展。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
蚯蚓遭“灭绝式”捕杀为哪般？ 农业农村部：联合打击电捕蚯蚓行为
　　人民网北京9月14日电 （记者李栋）为加强野生蚯蚓保护，近期，农业农村部会同有关部门印发通知，组织排查整治非法捕杀野生蚯蚓行为，促进土壤质量和生态环境保护。蚯蚓为何遭“灭绝式”捕杀？记者进行了采访。…
水利部：全力做好长江流域抗旱保供水保秋粮丰收工作
　　水利部举行的长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月13日电 （记者余璐）“7月以来，针对长江流域严重旱情，水利部多次组织专题会商，滚动研判旱情形势，科学调度水利工程，全力做好抗旱保供水保秋粮丰收工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部