人民网北京9月14日电 （记者李栋）为加强野生蚯蚓保护，近期，农业农村部会同有关部门印发通知，组织排查整治非法捕杀野生蚯蚓行为，促进土壤质量和生态环境保护。蚯蚓为何遭“灭绝式”捕杀？记者进行了采访。

蚯蚓干，又叫地龙干。中国中医科学院主任医师、中国中医科学院博士后田元祥介绍，地龙干是我国重要的中药材之一。“属于中药平肝熄风药范畴，其性寒，味咸，可以用于治疗新发高热、惊痫、抽搐等症状，具有较好的息风止痉、清热的功效。”

近年来，受蚯蚓制成的“地龙干”价格飙升等因素影响，在部分地区出现电捕野生蚯蚓现象，不法分子利用“地龙仪”“电蚯蚓机”等仪器设备，对野生蚯蚓进行“灭绝式”捕捉。

不法分子在利益的驱使下，对蚯蚓的“灭绝式”捕杀究竟会造成什么样的后果？中国农业大学资源与环境学院教授孙振均表示，电蚯蚓机通过将电瓶中直流电导入土壤中，使得土壤中的蚯蚓受电流刺激后钻出泥土，任人捡拾。

“‘灭绝式’的捕杀行为尽管短时间内提高了采收效率，但却对蚯蚓进行了无差别伤害，还对土壤中的其他生物造成了伤害。而且有关仪器设备多为非法改装改造，存在安全隐患，还可能致人触电身亡。”孙振均说。

针对电捕野生蚯蚓的行为，今年7月，农业农村部会同国家林草局、市场监管总局、生态环境部、公安部、国家中医药局、国家药监局联合印发《关于加强野生蚯蚓保护 改善土壤生态环境的通知》，部署各地核实整治在农田、森林、湿地、草原及自然保护地等区域电捕野生蚯蚓，以及非法收购、加工野生蚯蚓问题。

农业农村部科技教育司有关负责人表示，一方面，农业农村部等多部门依据职责加强监管，整治非法捕杀、收购、加工野生蚯蚓乱象。另一方面，市场监管部门根据有关线索以及当地相关规定，加强对网络交易平台、商品交易市场等交易场所监管，及时下架处理野生蚯蚓捕杀产品设备，净化网络市场环境。

“下一步农业农村部将会同有关部门，加大工作力度，持续加强蚯蚓等土壤生物保护，不断改善和提升土壤生态环境。”该负责人表示，通过推动完善法律法规和政策制度，加强蚯蚓等土壤生物保护，进一步明确打击滥捕野生蚯蚓等野生动物的适用依据及法律责任。

在强化监督管理方面，将持续打击非法捕捉、收购、加工野生蚯蚓的行为，常态化开展对生产、销售依法禁用猎捕工具的监督管理。

“此外，加大蚯蚓人工饲养技术研发支持力度，优化集成推广选种选育、高效繁殖、防病防逃等关键技术。规范蚯蚓药用、饲用等产业发展，完善人工养殖技术标准规范，推动相关产业有序发展。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)

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