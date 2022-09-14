人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

台风“梅花”将登陆 国家海洋预报台继续发布海浪红色及风暴潮橙色预警

2022年09月14日09:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月14日电 （记者王连香）据国家海洋环境预报中心消息，今天早上8时，台风“梅花”（强台风级）的中心位于距离浙江省象山县东南方向约225公里的海面上，今天下午至夜间将在浙江温岭到舟山一带沿海地区登陆，国家海洋预报台今天早上继续发布海浪红色警报和风暴潮橙色警报。

海浪方面，受今年第12号台风“梅花”（强台风级）的影响，预计9月14日中午至15日中午，东海南部将出现6到10米的狂浪到狂涛区，近海海域海浪预警级别为橙色；上海、浙江近岸海域将出现4到6米的巨浪到狂浪，该近岸海域海浪预警级别为红色，江苏南部近岸海域将出现3到4米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色，山东南部、江苏北部、福建北部近岸海域将出现2到3.3米的中浪到大浪，该近岸海域海浪预警级别为蓝色。请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

风暴潮方面，预计9月14日上午到15日上午，江苏连云港至南通沿海将出现60到150厘米的风暴增水，长江口至浙江宁波沿海将出现100到280厘米的风暴增水，浙江台州至温州沿海将出现50到100厘米的风暴增水。上海市和浙江省嘉兴市、绍兴市、宁波市和舟山市的风暴潮预警级别为橙色，浙江省台州市的风暴潮预警级别为蓝色。请沿海政府及相关部门按照职责做好防御风暴潮的应急抢险工作；组织各类船只回港避风，加固沿海渔业养殖水产设施和渔港设施，相关海上作业人员及时撤离；关闭沿海危险区域浴场和游乐设施，禁止人员到海边游玩；加强沿海海堤、水闸等设施的巡查，薄弱地区和危险地区的海堤及时加固除险，必要时，相关人员撤离转移到安全地带。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
台风“梅花”将登陆 国家海洋预报台继续发布海浪红色及风暴潮橙色预警
　　人民网北京9月14日电 （记者王连香）据国家海洋环境预报中心消息，今天早上8时，台风“梅花”（强台风级）的中心位于距离浙江省象山县东南方向约225公里的海面上，今天下午至夜间将在浙江温岭到舟山一带沿海地区登陆，国家海洋预报台今天早上继续发布海浪红色警报和风暴潮橙色警报。 海浪方面，受今年第12号台风“梅花”（强台风级）的影响，预计9月14日中午至15日中午，东海南部将出现6到10米的狂浪到狂涛区，近海海域海浪预警级别为橙色；上海、浙江近岸海域将出现4到6米的巨浪到狂浪，该近岸海域海浪预警级别为红色，江苏南部近岸海域将出现3到4米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色，山东南部、江苏北部、福建北部近岸海域将出现2到3.3米的中浪到大浪，该近岸海域海浪预警级别为蓝色。…
发射准备时间进一步缩短 长征家族最高火箭又有新突破
　　人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）9月13日21时18分，中国文昌航天发射场，长征七号改运载火箭（简称“长七A火箭”）点火升空，成功将中星1E卫星送入预定轨道。该卫星可为用户提供高质量通信广播电视服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部