人民网北京9月14日电 （记者王连香）据国家海洋环境预报中心消息，今天早上8时，台风“梅花”（强台风级）的中心位于距离浙江省象山县东南方向约225公里的海面上，今天下午至夜间将在浙江温岭到舟山一带沿海地区登陆，国家海洋预报台今天早上继续发布海浪红色警报和风暴潮橙色警报。

海浪方面，受今年第12号台风“梅花”（强台风级）的影响，预计9月14日中午至15日中午，东海南部将出现6到10米的狂浪到狂涛区，近海海域海浪预警级别为橙色；上海、浙江近岸海域将出现4到6米的巨浪到狂浪，该近岸海域海浪预警级别为红色，江苏南部近岸海域将出现3到4米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色，山东南部、江苏北部、福建北部近岸海域将出现2到3.3米的中浪到大浪，该近岸海域海浪预警级别为蓝色。请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

风暴潮方面，预计9月14日上午到15日上午，江苏连云港至南通沿海将出现60到150厘米的风暴增水，长江口至浙江宁波沿海将出现100到280厘米的风暴增水，浙江台州至温州沿海将出现50到100厘米的风暴增水。上海市和浙江省嘉兴市、绍兴市、宁波市和舟山市的风暴潮预警级别为橙色，浙江省台州市的风暴潮预警级别为蓝色。请沿海政府及相关部门按照职责做好防御风暴潮的应急抢险工作；组织各类船只回港避风，加固沿海渔业养殖水产设施和渔港设施，相关海上作业人员及时撤离；关闭沿海危险区域浴场和游乐设施，禁止人员到海边游玩；加强沿海海堤、水闸等设施的巡查，薄弱地区和危险地区的海堤及时加固除险，必要时，相关人员撤离转移到安全地带。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经