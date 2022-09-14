人民网北京9月14日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第12号台风“梅花”的中心14日早晨5点钟位于浙江省象山县东南方向大约275公里的海面上，中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为955百帕，七级风圈半径240-300公里，十级风圈半径80-100公里，十二级风圈半径50公里。预计将于今日下午至夜间在浙江温岭到舟山一带沿海地区登陆。

9月13日，国家卫星气象中心发布最新一期《气象卫星监测报告》，风云四号B星快速成像仪可见光云图和红外增强云图监测显示，台风“梅花”组织结构对称，台风眼区清晰，中心附近及南侧的对流发展旺盛。风云二号卫星高层散度场产品显示，台风“梅花”主体云系及北侧外围云带上空的高层辐散较强，有利于其强度增强。

对此，中央气象台首席预报员董林介绍，台风“梅花”已于13日凌晨移入东海南部海面，并于13日5时加强为强台风级，其中心位于浙江省象山县南偏东方向约435公里的海面上，中心附近最大风力14级（42米/秒），中心最低气压为955百帕，七级风圈半径220公里到260公里，十级风圈半径60公里，十二级风圈半径30公里，随着海温和高层出流条件进一步转好，台风“梅花”的强度可能还会有所加强。

随着台风“梅花”步步逼近，将对我国沿海地区造成风雨影响。而这种影响，董林认为利弊皆有。

董林介绍，台风“梅花”中心经过的附近海面风力为12级到14级，阵风可达15级到16级。9月13日至15日，台湾岛北部、华东东部等地有大到暴雨，部分地区大暴雨，局地特大暴雨。

台风“梅花”的风雨影响要一分为二来看。董林建议，相关部门要注意防范台风导致的大风的不利影响，尤其要关注对我国华东沿海及东海海域的影响；而鉴于前一段时间的高温影响较大，我国长江中下游地区干旱较为严重，台风降水或对缓解这一区域的旱情及水库蓄水、农业用水等较为有利。

董林建议，相关部门及时关注台风影响和路径预报，及时调整防范措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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