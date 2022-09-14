原标题：海信与蔚来签署全面战略合作

9月13日，海信与蔚来汽车签署全面战略合作框架协议，双方将本着“优势互补、市场主导、互利共赢”的基本原则，充分发挥各自优势，在新能源汽车产业相关领域（包括车用空调、整车热管理系统、智能交通、车路协同、新型显示及多媒体技术产品等）、海外市场拓展、家电产品集采等领域开展多产业、全方位的战略合作。

海信集团总裁贾少谦、蔚来联合创始人、总裁秦力洪双方高层出席签约仪式。

据介绍，此次双方全方位战略合作，以海信旗下的汽车电子品牌日本三电公司为首要合作平台扩展而来。公开信息显示，2021年6月，海信集团旗下海信家电完成对日本三电控股株式会社的收购，持有其约75%的表决权，正式成为三电控股的控股股东。作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，三电控股主要服务于奔驰、大众等全球一流的客户，其车载空调压缩机全球销量占有率排名第二，开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车领域已得到大量应用。

下一步，双方还将在智慧城市、智慧社区、智慧家庭、显示、大数据、人工智能、自动驾驶等相关产业方面将不断拓展深度合作，实现更好的共赢发展。

(责编：董童、李源)

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