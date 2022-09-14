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工信部：我国已建成覆盖面广、结构相对完整的消费品工业体系

2022年09月14日17:50 | 来源：人民网
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2022年9月14日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第七场，主题是“推动消费品工业增品种 提品质 创品牌”。（图片来源：工业和信息化部消费品工业司）

人民网北京9月14日电 （记者申佳平）消费品工业是同人民群众生活结合最直接、最紧密的行业，涵盖老百姓衣食居用行、育教医康养等方方面面。9月14日，在工业和信息化部举行的专题发布会上，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，我国已建成覆盖面广、结构相对完整的消费品工业体系，有力保障了老百姓日常生活必需的各类民生产品供应。

何亚琼介绍，十年来，消费品工业规上企业数量增加23.7%，达到17.2万家，占全国工业38.5%；工业增加值占全国工业比重达到27.9%，营业收入、行业利润十年来分别增长35%和64.5%；规上企业从业人数约2700万，智能化发展水平显著提升，产业链供应链稳定性及整体竞争力持续增强。我国百亿规模消费品企业有150家，轻工、纺织出口额占全球30%以上。我国用最短时间建成全球最大规模新冠病毒疫苗生产线，不仅充分保障国内接种需求，也为支援全球抗疫作出积极贡献。

同时，党的十八大以来，消费品生产供给质量和水平持续提升。目前，我国智能家电市场规模从2016年的2000亿元增长到5000亿元，洗碗机、扫地机等新品类家电发展迅速，新型耐用消费品加快进入寻常百姓家。高效变频压缩机、圆珠笔头等关键部件取得突破，可穿戴智能设备、功能性服装等创新产品日益增多，恶性肿瘤等领域新药研发取得重要进展。

此外，党的十八大以来，消费品品质满意度和品牌认可度稳步提高。消费品工业领域智能制造、绿色制造、“互联网+”协同制造取得积极进展，个性化定制模式广泛推广。服装、家电、制鞋等领域与国际标准一致性程度达到95%，婴幼儿配方食品质量抽检合格率连续5年保持在99%以上，前10位家电品牌企业销售收入合计占全行业接近70%。运动鞋、自行车、美妆产品不仅国内热销，也成为海外“爆款”，老百姓对“国潮”品牌认可度明显提升。

何亚琼表示，下一步，工业和信息化部将坚持稳中求进工作总基调，统筹好疫情防控和经济社会发展，全力筑牢医疗物资保障防线，坚定实施扩大内需战略，不断推进行业“十四五”规划和指导意见取得阶段性标志性成果，不断推进消费品工业高质量发展取得新进展新成效，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：申佳平、高雷)
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