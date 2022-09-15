前8个月全社会用电量同比增长4.4%
2022年09月15日21:50 | 来源：新华网
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新华社北京9月15日电（记者戴小河）国家能源局15日发布今年前8个月全社会用电量数据。今年前8个月全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%。
分产业看，第一产业用电量767亿千瓦时，同比增长11%；第二产业用电量37674亿千瓦时，同比增长1.4%；第三产业用电量10143亿千瓦时，同比增长6.1%；城乡居民生活用电量9255亿千瓦时，同比增长15.8%。
8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。分产业看，第一产业用电量132亿千瓦时，同比增长14.5%；第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%；第三产业用电量1612亿千瓦时，同比增长15.0%。城乡居民生活用电量1669亿千瓦时，同比增长33.5%。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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