新华社北京9月15日电 记者15日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家知识产权局近日联合印发《原材料工业“三品”实施方案》，提出到2025年，原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。到2035年，原材料品种供给能力和水平、服务质量大幅提升，达到世界先进国家水平，形成一批质量卓越、优势明显、拥有核心知识产权的企业和产品品牌。

原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域。当前，我国原材料工业基本满足了国民经济发展需要和人民群众消费需求，但质量发展基础不够坚实，产品质量稳定性、一致性与高质量发展要求仍有差距。

实施方案围绕发展目标，从增品种、提品质、创品牌三方面提出9项重点任务，部署了原材料品种培优、原材料品质提升、原材料品牌建设三项重点工程。

(责编：牛镛、袁勃)

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