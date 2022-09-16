本报记者 李心萍

近日，安徽省阜阳市颍泉区通过网络直播举办了乡村振兴暨就业帮扶专场招聘会。

王 彪摄（影像中国）

数据来源：人力资源和社会保障部、国家统计局

就业是最大的民生。9月5日，人社部正式启动2022年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动，拉开了秋季招聘的帷幕。

当前，各地区各部门稳就业保就业工作落实得怎么样？各地探索出哪些新方式、新方法？劳动力市场呈现哪些新变化？记者进行了采访。

创新服务方式

针对青年人的就业服务更多样、更暖心

“大家好！我是老董，关注老董不迷路，本期为您讲解实用招聘信息查找攻略……”今年以来，西南交通大学“就业办老董”系列短视频受到许多学生的欢迎。

“老董的视频跟传统的就业培训、指导很不一样，他会带我们去看企业内部真实的条件和环境。”西南交通大学工业工程专业大三学生周敬博说。

“老董”名叫董鹏飞，是西南交通大学就业办的老师。考虑到年轻人的偏好，董鹏飞开始在B站上传就业辅导视频。“我们希望通过轻松、活泼的短视频让学生们更加了解职场，从而明晰发展方向，并做好相关准备。”董鹏飞说。

高校毕业生等青年就业事关民生福祉、经济发展和国家未来。7月28日召开的中共中央政治局会议强调，做好高校毕业生等重点群体就业工作。

各地区各部门不断创新就业服务方式，让就业服务更多样、更暖心、更高质量，努力帮助高校毕业生等重点群体顺利就业。

——高频次多形式组织招聘活动，强化岗位推送。

百日千万网络招聘活动、大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动等接力开启，高频次的招聘活动不间断为毕业生提供就业岗位信息。

“我们将全力打造高校毕业生就业服务平台，高频组织线上线下招聘活动，为毕业生等青年就业提供职业指导、岗位推荐或就业见习机会。”人社部就业促进司司长张莹说。

——实施就业创业一件事“打包办”，简化就业手续。

“登录人社服务大厅，进入服务专区，办理求职登记、申领就业创业证、申请求职创业补贴等多项业务都能一键办理。”长沙市应届毕业生杜政恒说。

今年以来，围绕服务高校毕业生的高频事项，人社部门实施就业创业一件事“打包办”，分类推出基层就业、企业吸纳、自主创业、灵活就业、培训见习等政策礼包，集中兑现税收减免、创业担保贷款、资金补贴等政策，确保高校毕业生能够及时足额享受到政策红利。

——就业帮扶“一人一档”“一生一策”，推进精准服务。

张莹介绍，对于信息移交、主动登记、走访摸排掌握的未就业高校毕业生，人社部门将主动联系，提供有针对性的就业指导、服务。

针对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾和较长时间未就业的毕业生，各地人社部门还将开展结对帮扶，制定“一人一档”“一生一策”帮扶措施，优先推荐岗位、优先落实政策、优先组织培训见习，帮助他们尽快实现就业。

“总之，人社部门将竭尽全力为毕业生等青年就业创业提供支持和帮助。”张莹说。

据介绍，今年1至7月份全国城镇新增就业783万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点，就业形势保持总体稳定。

拓宽求职渠道

针对农民工等群体就业帮扶政策持续发力

如果说，高校毕业生等青年是就业的“经线”，农民工则是就业的“纬线”，只有同时织牢“经纬线”，整体就业形势才会稳。因此，稳就业保就业，抓好农民工就业至关重要。

实施社保“降缓返补”，让劳动者稳在岗位。

“社保缓缴，让我们松了一口气。”贝奥兰（大连）商贸有限公司负责人介绍，受疫情影响，企业经营面临困难，公司参保职工近30人，每月仅企业职工养老保险就需缴纳近3万元，负担不轻，此次缓缴社保费政策，有效缓解了资金压力。

今年以来，为扎实稳住经济，保就业保民生，社会保险方面实施了“降缓返补”一揽子政策。其中，仅延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策一项，1至7月份就为企业减负超过1000亿元。新增的失业保险留工补助政策实施3个月以来，已向291万户企业发放补助资金135亿元。

缓一缓、降一降、补一补，一系列社保政策帮助企业“松口气”“加把劲”，有效保证了就业岗位稳定。

创新岗位推介渠道，让岗位信息触手可及。

足不出户就能在家看到招工企业的视频简介，了解工作环境、宿舍环境、薪酬水平和具体作业内容……近日，江西九江不少市民发现，打开电视机顶盒，在数字乡村栏目可以看到各大企业的招工信息。

“通过电视发布企业招工信息，是为了解决部分求职者年龄偏大、不熟悉手机操作的问题，也能更加直观、更真实地展示企业相关情况。”九江市人社局有关负责人说。

据介绍，作为传统务工人员输出地，九江市今年受疫情影响，一些农民工返乡留乡。为此，九江市就业创业服务中心先后推出线上招聘会、直播带岗、主播探厂等服务，努力将公共就业服务送进千家万户。

着力打造劳务品牌，让外出务工更加规范。

在日前举行的第五届“中国创翼”创业创新大赛全国选拔赛上，专门设置了劳务品牌专项赛。

“我们希望通过比赛，发现和选拔一批全国优秀劳务品牌创业项目，鼓励引导各地积极培育劳务品牌，带动产业发展与稳定就业双赢。”人社部有关负责人说，全国共有2121个劳务品牌项目报名参加比赛，最终30个品牌脱颖而出，晋级全国总决赛。

以“河南防水工匠”为例，经过多年发展，防水从业人员近30万，各类防水企业2000余家，施工队伍逾万个，年产值突破600亿元，实现直接劳务收益超200亿元。

国家统计局数据显示，随着针对农民工群体就业帮扶政策持续发力，农民工失业率继续回落。

关注市场变化

高技术制造业发展势头强劲，新产业催生新机遇

总的来看，随着政策扎实落地，我国就业形势总体稳定，失业率连续回落。那么，当前劳动力市场呈现哪些新变化？什么样的岗位更缺人？作为劳动者，该如何提升技能，更好适应岗位？

看岗位供给，高技术制造业发展势头强劲，人才需求增长明显。

近年来，受政策支持、技术发展等因素驱动，高技术制造相关产业发展势头强劲。国家统计局数据显示，1至7月份，高技术制造业增加值同比增加9%，高技术制造业投资同比增长22.9%。

行业扩张背景下，人才需求增长明显，薪酬待遇随之提高。智联招聘报告显示，今年二季度高技术制造业薪资涨幅较高，其中大型设备、机电设备、重工业行业招聘薪酬为9697元/月，环比上涨5.7%，仪器仪表及工业自动化行业招聘薪酬为10366元/月，环比增长4.5%。

看技能需求，人工智能领域技能备受青睐，薪酬水平稳居榜首。

“对于技术性较强的岗位，有时候技能要求比学历要求更重要，掌握关键技能是获取高薪的关键。”智联招聘执行副总裁李强说。

《中国企业招聘薪酬报告》显示，今年以来，我国集成电路行业薪酬水平稳步提升，由一季度的10975元/月上涨到二季度的11502元/月，涉及大数据架构、推荐算法、运动控制算法等人工智能领域技能的岗位薪酬水平遥遥领先。其中，模拟芯片设计以37531元的平均月薪位居首位。

看岗位分布，中西部招聘需求人数上升明显，北上广深竞争激烈。

智联招聘平台大数据显示，今年二季度以来，中西部地区招聘需求人数明显上涨。特别是西部地区，招聘需求环比上升26.97%，中部地区次之，增速为15.46%，东部地区招聘需求人数增加8.62%。

“从市场变化可以看出，虽然今年高校毕业生等青年群体就业压力较大，但新兴产业的就业机会依旧很多，青年人应实时关注市场变化，储备相应技能，从而实现顺利就业。”李强表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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