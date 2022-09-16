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我国农田有效灌溉面积占全国耕地面积的54%，生产75%以上的粮食

加强水利设施建设  夯实粮食产能基础（“三农”这十年）

本报记者  王  浩
2022年09月16日07:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　望天田变成丰收田

　　农村水利设施不断完善，耕地质量提升

　　秋日的内蒙古河套灌区，沃野千里，铺绿缀黄，孕育着新一季的丰收。

　　“黄河水淌到地头，过去的望天田也能一年两收。”巴彦淖尔市临河区新乐村种粮大户薛志强感慨，“今年浇足了四遍水，小麦亩产达到900多斤。燕麦草压茬播种，再过一段时间就能收获了。”

　　说起种地变化，薛志强打开话匣子：“过去盼不来水，只敢种葵花等耐旱品种。如今，水渠修到地头，还抹成水泥面，浇地方便多了。”

　　农田提质量，种粮添底气。“土地整理后，碎块田变成了连片田，咱能标准化种植；过去只管浇不管排，盐随水来，土里盐碱多。如今灌排渠系连通，地力恢复了。”薛志强说，“我托管了1万多亩土地，从种到收一条龙服务。麦子全部通过订单收购，收购价比市场价高出5毛左右。”

　　为薛志强供水的，是内蒙古河套灌区水利发展中心正稍渠供水所二闸段。“二闸段长20公里左右，灌溉6.8万多亩耕地。这些年我们重建闸口，衬砌水渠，安装计量设备，让大家伙儿浇上及时水，用上放心水。”段长柴尔荣介绍。

　　从田头到源头，水利设施不断完善。河套灌区完善渠系，改建涵闸，配套农田输配水管网，实现从有灌无排到灌排配套、从粗放灌溉到节水高效的升级。目前灌区拥有七级灌排渠（沟）道10.36万条、6.4万公里，多年平均粮食总产量约300万吨、油料60万吨。

　　10年来，各地区各部门全面推进水利基础设施建设，提升灌区质量，扩大灌溉面积。目前，我国农田有效灌溉面积占全国耕地面积的54%，生产了全国总量75%以上的粮食和90%以上的经济作物。其中，大中型灌区7000多处，有效灌溉面积5.05亿亩，为稳定粮食产能提供了重要支撑。

　　“但同时，一些地方存在着灌区年久失修，灌溉效率较低等情况，水利部门积极筹措资金，实施灌区水源工程及输配水工程改造、加强信息化建设，着力推进大中型灌区现代化改造。”水利部农村水利水电司副司长张敦强介绍。

　　水网连上互联网，浇地更高效。甘肃省景泰川电力提灌工程，引黄河水浇灌良田100多万亩。

　　在这里，40多座泵站、1300多条水渠，把黄河水多梯级提升几百米高度。如何高效灌溉？“‘一张网’实现科学精准调配水资源。”景泰川电力提灌水资源利用中心科技信息处处长张景辉介绍，“节点泵站和主要取水口安装先进计量仪器，数据实时监测、统计汇总，实现用多少水、放多少水。”

　　从智能化管理到视频实时监控，从靠人力到靠算力，一系列新技术让灌区运行更智慧。“信息化建设，不仅有效地保障各类工程安全稳定运行，更提升了渠系水利用率，为农业生产提供稳定水源。”张景辉说。

　　现代化改造让老灌区焕发新生机。“十四五”期间，124处大型灌区和1000多处中型灌区将实施现代化改造，可以新增恢复有效灌溉面积1900万亩，改善灌溉面积约1.2亿亩。

　　大水利连上小农户

　　建管并重，打通灌溉“最后一公里”

　　让丰产水畅流田间地头，既要打通大动脉，还要畅通微循环，打通“最后一公里”。

　　在陕西省宝鸡峡引渭灌区，1161公里长的渠系，引渭河水浇灌291万亩耕地。一渠清水翻山越岭，让渭北旱塬变成“三秦粮仓”。

　　在灌区下游的礼泉县西张堡镇土洞村，村民张测产浇上了及时水，“玉米‘喝’足水，穗子结得壮实，亩产预计能到1500多斤。”

　　“这多亏了田间‘毛细血管’。”张测产说，“这几年，村里疏通硬化了灌溉渠，水流速度快了，跑冒滴漏少了。平时专门有人清淤除草，巡护检修，用水的时候不会耽误事。”

　　“我们科学调度，足量引水，准时放水，做好干支渠和末级渠的交接。”宝鸡峡引渭灌溉中心礼泉总站阡东管理站站长魏国说，“守好‘水龙头’，让群众用上满意水。”

　　为了保障玉米等秋粮作物的丰收，宝鸡峡灌区对输水各级渠道进行拉网式检查，调动一切可利用的水源，精准分配水量，8月以来，每日灌溉2.9万亩。

　　灌溉水网不断补链联网。“水利部着力破解重骨干、轻末端的问题，推进优先将大中型灌区建成高标准农田，完善衔接工程和配套工程，形成从水源到田间的灌排工程体系。”张敦强说。

　　打通“最后一公里”，要充分发挥农民主体作用。在河北省成安县，三级农民用水协会，让浇地有人管、能管好。

　　“浇地商量着来，用水纠纷少了。”成安县钟楼寺村农民用水协会会长郭长明说，“过去，村里地多井少，大家免不了抢水，甚至半夜都要有人守在井边。如今有需求找协会，用水集中申请，村民轮流浇地。”

　　“谁用水、谁管理、谁受益，农民管护的积极性充分调动起来。”成安县农民用水协会负责人田振磊说，“县里统筹各村需求，统一调度岳城水库、滏阳河等水源，合理安排用水时段，推行轮灌制度，让浇地更有序。”目前成安县设立三级农民用水协会200多个。

　　建好更要管好。10年来，水利部大力推进乡镇水管站、农民用水合作组织、公益性专业化服务队伍等基层水管组织建设。目前全国已建成用水合作组织6万多个，服务灌溉面积近3亿亩。通过创新管护体制机制，大力推进农田水利工程管护主体责任、业主运行维护责任的落实，农田水利设施长效运行有了保障。

　　从浇地变成浇作物

　　节水优先，实现增产增效不增水

　　“从出苗到结籽，小水勤灌，玉米长得壮。”山东省嘉祥县乡情农作物种植专业合作社负责人徐小占说。

　　徐小占算起节水账：“采用自动墒情监测设备、水肥一体化设备，咱可以精准灌溉，相比于传统方式，每亩地节水50立方米左右、节肥20%左右。”

　　节水账连着增收账。“过去浇地要几十个人，现在一个人就能搞定，人工成本降了。就拿夏粮来说，今年小麦每亩产量1300斤左右，节本增效400元左右。”徐小占说。

　　嘉祥是产粮大县，水资源并不丰沛。当地推进粮食生产绿色高质高效，精打细算用好水。“县里因地制宜示范推广水肥一体化、伸缩式喷灌、移动卷盘式喷灌等技术，指导农民测墒节灌，努力实现节水增效。”嘉祥县农业农村局土壤肥料科科长陈宪信介绍。截至去年底，全县水肥一体化技术覆盖面积3.5万亩，86万亩耕地实现自动监测墒情。

　　我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口。提升粮食产能，必须挖掘节水潜力。10年来，水利部门严格落实农业用水总量控制和定额管理制度，灌溉用水效率和效益不断提升。2021年全国新增高效节水灌溉农田2825万亩，农业实现增产增效不增水。

　　制度发力，拧紧农业节水“水龙头”。

　　“成交！”不久前，在宁夏回族自治区青铜峡市，一场农业灌溉用水权交易成功举行。“合作社管辖的二旗村二旗斗口3900多亩地，节水60万立方米，全部以每立方米0.252元价格转让给企业。”邵岗镇灌溉服务专业合作社理事长徐克明说。

　　“我们用交易所得的80%补贴水费，大伙儿的节水积极性更高了。”徐克明说，“土渠变成硬化渠，手提闸变成自动闸，管水员统一管理，服务水平上来了，用水量不断减少。”

　　核定水量、明确用水权、开展市场化交易……青铜峡市水务局核实实际农业灌溉面积74.85万亩，因地制宜将4.47亿立方米农业用水指标确权到117个用水单位，搭建用水权二级市场交易平台，让农民节水能够见到实实在在的好处。

　　节水制度体系不断完善。10年来，水利部门因地制宜逐步明晰村组集体组织、农民用水合作组织、农民合作社、农户等用水权，推动用水权交易市场发展。目前农田灌溉水有效利用系数为0.568，较10年前提高了0.052。计划到2025年，初始水权分配和交易制度基本建立。

　　“水利部门把农业节水摆在优先位置，强化水资源刚性约束，完善节水设施，加强用水管理，强化农业节水监督，为保障国家粮食安全提供更加坚实的水利支撑。”张敦强表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月16日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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