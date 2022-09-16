山东省东营市扩容提质公益性岗位
让困难群众端稳就业饭碗
2022年09月16日07:56 | 来源：人民网－人民日报
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目前，山东省东营市胜利街道方里村村民李梅有了新工作，成为村里的野外防烧荒巡逻员，对负责区域内的乱倒垃圾、乱排污水、露天焚烧秸秆等违规行为进行巡查。她说：“一年能有3万多元收入，还不耽误照顾生病的爱人，俺一定好好干！”
“公益岗在救急托底助力困难群众增收的同时，也缓解了基层公共服务人手不足的困难，有效提升了基层治理水平。”胜利街道胜宏社区党委副书记杨保兰说。
“着眼补齐基层公共服务短板，托底安置就业困难群体，今年以来，我们创设了社会治理、疫情防控督导、新时代文明实践等多类公益岗位，截至8月底，累计安置各类就业困难群体650人。”东营经济技术开发区人力资源部一级主管刘军介绍。
如今，东营区龙居镇赵家村村民田立民有了一个新身份——龙居生态林场防火员，“俺年龄大、没啥技能，这份工作很适合俺。”
为了让公益岗发挥最大的帮扶效能，东营区深入调研，摸清了277个村（社区）就业困难群体分布情况，针对他们的意愿，建立台账，量身安置。岗前培训“机构出单、镇街选单、政府买单”，确保培训效果落到实处，实现“造血”式帮扶。
就业是最大的民生。为兜牢民生底线，今年以来，东营市将公益性岗位扩容提质作为一项重要的民生工程，靶向施策，精准设岗，截至目前共开发公益岗位1万余个。
《 人民日报 》（ 2022年09月16日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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