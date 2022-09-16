本报北京9月15日电 （记者喻思南）以“喜迎二十大，科普向未来”为主题的2022年全国科普日活动15日在全国各地启动，活动将持续至9月21日。今年全国科普日将围绕聚焦重点领域、面向基层所需、服务创新发展和促进素质提升，广泛开展系列科普活动。

2022年全国科普日北京主场活动由中国科技馆区活动和北京科学中心区活动组成。除北京主场活动、部委主场活动、省级主场活动、“云上科普日”活动和特别参与单位专项科普活动外，全国范围内还将组织开展部委系统联合行动、学会科普联合行动、全国科普示范县联合行动、科普阵地联合行动、农技协联合行动、企业科协联合行动等系列科普活动。

今年的全国科普日线上活动平台也将集中展示全国各地、各领域的科普活动，通过现场直播、云游场馆、知识竞赛、科普课堂等多种形式，全方位呈现各类科普资源，丰富公众的科普体验。

今年全国科普日活动由中国科协、中央宣传部、中央网信办、教育部、科技部、国家原子能机构等18部门联合举办。据了解，自2004年以来，中国科协已连续18年成功举办全国科普日活动，各地各部门在全国科普日期间累计举办重点科普活动约32.2万场次。

《 人民日报 》（ 2022年09月16日 06 版）

(责编：牛镛、白宇)

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