我国在建核电机组总装机容量2419万千瓦
2022年09月16日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月15日电 （记者蒋建科）中国核能行业协会14日发布《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示，我国核电机组长期保持安全稳定运行。2021年以来，新投入商运核电机组5台，新开工核电机组9台，其中自主三代核电“华龙一号”进入批量化建设阶段。截至目前，我国商运核电机组53台，总装机容量5560万千瓦，在建核电机组23台，总装机容量2419万千瓦，我国在建机组装机容量连续保持全球第一。
《 人民日报 》（ 2022年09月16日 10 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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