喜看稻菽，礼赞丰收。河南洛宁、四川广安、江西石城等12个国家乡村振兴重点县区接力直播，为家乡农货“代言”，也同时拉开了2022年中国农民丰收节金秋消费季的序幕。

9月13日，由农业农村部、商务部、中央广播电视总台、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社联合发起的2022年中国农民丰收节金秋消费季活动在京启动。本次启动活动，邀请海南琼山、河南西峡、成都新津等地农民视频连线庆丰收、迎盛会；组织拼多多等电商企业发布了《产销对接倡议书》；现场设置了全国脱贫地区产销对接专区、北京特色农产品展区等；举办了电商助农直播活动。

据悉，今年金秋消费季活动将持续3个月，拼多多等电商企业、抖音等直播平台以及新发地等农产品批发市场、物美等商超企业等，将通过打折让利、流量倾斜、减免费用等方式，开展农产品促销，激发市场消费活力。

作为此次金秋消费季承办单位中的唯一电商平台，拼多多于9月1日至11月30日上线“多多丰收馆”，投入50亿平台惠农消费补贴，与全国各大农产区和近9亿平台消费者共庆丰收节。

12地县长联袂直播助农

“来凤藤茶，是您‘早晚’要喝的茶。早晨一杯神清气爽，晚上一杯护肝助眠。”湖北省来凤县委常委、副县长杨锚拿起一只透明玻璃杯，取一小撮藤茶，倒入沸水，茶叶表面一层白色的“薄霜”弥散开来。镜头前，杨锚向网友卖力推介：“喝来凤藤茶不用洗茶，第一杯泡出来有淡淡的金色，这是藤茶里特有的黄铜物质，对心脑血管非常好！”

近年来，丰收节节庆活动的内涵不断丰富，不仅庆祝农业丰产丰收，也通过文化搭台、经济唱戏等方式实现区域农业品牌出村，助力乡村传统文化的传承和发扬。

启动仪式现场，河南省洛宁县、四川省仪陇县、湖北省来凤县、湖南省永顺县、湖南省龙山县、贵州省剑河县等12个国家乡村振兴重点区县接力参与助农直播带货活动。各地政府有关负责同志携手农民代表走进拼多多直播间，为全国观众推介当地的特色农产品，来凤藤茶、龙山百合、长顺苹果、石城客家酒酿等50余款优质地标农产品亮相直播活动。

面对镜头，河南省洛宁县人民政府副县长何渝矩向全国消费者力荐当地的特色辣条、石磨面粉和洛阳水席八大碗。“我们洛宁县是典型的山区农业县。近年来，上戈苹果、金珠沙梨、艾草制品、竹编工艺等特色产业依托电子商务都实现了有力的支撑。”何渝矩表示，此次参与丰收节金秋消费季的大型直播活动意义非凡，未来也将继续利用好电商“新农具”，为当地农业高质量发展提供助力。

“本次参与直播的县区，既有产粮大县、畜牧业重点县，也有国家乡村振兴重点帮扶县，同时还覆盖了土家族、苗族、布依族等少数民族聚居区。”拼多多相关负责人表示，一方面通过直播活动助力优质、小众的农产品出山，对接更广阔的市场；另一方面也要借助直播镜头，宣传推广优秀的农耕文化和乡村传统文化，传播乡村的美。

“多多丰收馆”补贴50万款精品农货

中国农民丰收节已经走到第五个年头。作为农民自己的节日，丰收节既彰显着广大农民奔向更加美好生活的干劲，也推动营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。

作为中国最大的农产品上行平台，拼多多已经连续多年参与承办丰收节金秋消费季，助力全国优质农产品出山进城。今年“多多丰收馆”上线时间持续三个月，将涵盖米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果、农副产品等四大类别农产品，辐射30万商家、超50万款农副产品，全面覆盖全国主要农产区。

“今年丰收节期间，平台将在去年的基础上，继续加大资金资源的投入力度，针对活动将提供包括优惠券、流量在内的供50亿消费补贴。”拼多多相关负责人表示，消费者可通过拼多多app搜索“丰收节”关键词，在“多多丰收馆”领取专区补贴，购买全国各地的优质农品。

在丰收节金秋消费季启动现场，与会人员纷纷体验一键下单好农货。每一款看似平凡的农产品背后，都蕴藏着广大农民的勤劳与辛苦，淳朴与厚重。以最受活动现场观众欢迎的洛川苹果为例，经过近10年的探索，洛川苹果产业已经上线了国内最先进的物理保鲜工艺，同时每一颗果子都有专属二维码，在电商和现代化物流的加持下，不仅实现全年供应，还可实现品质溯源。到2021年，洛川苹果线上销售额已达12.5亿元，品牌价值稳居全国水果之首。

长期重补农业 拼多多代表行业发起助农倡议

启动仪式现场，拼多多作为电商行业代表发起三项产销对接助农惠农倡议，围绕“凝聚力量，争做消费助农的倡导者”“踊跃参与，争做消费助农的践行者”“广泛宣传，争做消费助农的助推者”三个方面，呼吁全行业继续深入推动农产品上行，加强产销精准对接，在扶贫助农、服务乡村振兴、推动科技创新等方面积极努力，贡献力量。

“拼多多的成长充分得益于中国农业的发展，我们始终与中国农民、农业在一起。”拼多多高级副总裁王坚表示，重投重补农业板块，是拼多多的长期战略。平台从成立之初就实行农产品商家零佣金政策，为农民农商减负降本。以今年丰收节为契机，平台还将围绕增供给、扩消费、稳产销、培人才、强科技、帮基建等6个方面深入推进助农惠农，给更多中国农民带来实惠。

在扩大消费方面，除了持续补贴农产品以外，今年拼多多还推出了“寻鲜中国好农货”“超级农货节”等项目，通过产地直连餐桌的方式，助力应季农产品及时打开销路，进一步满足消费提质，促进农户丰产增收。在人才培养方面，平台将利用在线“多多课堂”，培育更多本地化新农人。同时，依托“百亿农研”专项计划，支持前沿农科技术在种植端落地，持续践行农业科技普惠。