新华社北京9月15日电（记者阳娜）近距离观看神舟十三号载人飞船返回舱的外层痕迹，戴上VR眼镜体验国之重器“深海一号”从油气勘探开发到施工建造的全过程，观看新中国180余位科学家科学救国、科技报国的历史照片和实物……第十二届北京科学嘉年华于9月15日至30日在北京全市范围开展。

本届北京科学嘉年华主题为“喜迎二十大，科普向未来”，包括全国科普日北京主场活动、首都科普联合行动、北京云端科学嘉年华三大板块，以高端化科普、云端化传播、社会化动员的方式为公众献上一场学习科学、体验科学、感受科学的盛宴。

全国科普日北京主场活动于15日至21日在北京科学中心开展，包括“众心向党 自立自强——党领导下的科学家”主题展、“光年深处”深空探索主题展、京津冀青少年创新作品展示交流、首都科学讲堂等160项重点活动。

其中，神舟十三号载人飞船返回舱是首次面向公众展出，返回舱降落伞、长征三号甲运载火箭残骸等一批珍贵的航天器实物同时亮相，配合VR互动体验等形式打造沉浸式互动体验空间。展览期间还推出院士专家报告会，以及火箭制作、月球基地搭建等科学实践活动。

在国之重器“深海一号”VR体验展区，观众可以体验中海油研究总院“深海一号”VR设备，身临其境地观看和体会深海油气勘探开发、工程设计、施工建造全过程。

与此同时，北京云端科学嘉年华在“蝌蚪五线谱”网站上线，通过虚拟展厅、直播问答、短视频、VLOG等新媒体手段与公众进行网上互动，打造“全网科学嘉年华”。

(责编：王震、陈键)

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