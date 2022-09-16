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以高质量科普助力高水平科技自立自强

张泉、温竞华
2022年09月16日09:06 | 来源：新华社
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　　9月15日，2022年全国科普日活动拉开帷幕。“从种子到秧苗”互动游戏、走“近”东北虎豹国家公园、地热能开发助力实现“碳中和”、“手稿中的中国科学家精神”……丰富多彩的科普活动在各地密集举办，普及科学知识、倡导科学方法、弘扬科学精神。

　　创新是引领发展的第一动力，科学知识为公众熟知和掌握，才能更好发挥科技创新的作用。我国科普事业蓬勃发展，在经济、政治、文化、社会、生态文明建设中都发挥了重要作用。未来，我国必将以高质量的科普，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

　　开展高质量的科普，需要树立大科普理念。在我国规划的社会化科普发展格局中，政府、社会、市场等多方主体都将参与其中，形成合力。科普工作会融入经济社会发展各领域各环节，让科普有力推动经济社会发展。

　　便捷的场馆、趣味性强的作品能促进高质量科普有效开展。我国将持续加强科普能力建设，在完善科普基础设施布局、强化基层科普服务的同时，依托现有科研、教育、文化等力量，创作一批优秀科普作品，让科学知识、科学方法、科学故事更加深入人心。

　　科技创新引领科普发展，科普同样也能促进科技进步。我国将充分发挥科普对科技成果转化的促进作用，在科普中率先应用新技术，营造新技术应用良好环境，及时普及科学新发现和技术创新成果，让科技成果惠及广大人民群众。

　　根深方能叶茂。随着高质量科普工作的持续开展，我国全民科学素质将持续提升，更多有志青年将投身科技创新事业之中。热爱科学、崇尚创新的社会氛围将为建设世界科技强国凝聚起磅礴力量。

　　新华社北京9月15日电

(责编：王震、陈键)
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