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实施3个月减税超230亿元——

车购税新政策激发汽车消费动力

曾金华
2022年09月16日09:06 | 来源：经济日报
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原标题：车购税新政策激发汽车消费动力

国家税务总局最新数据显示，阶段性减征部分乘用车车辆购置税政策实施后，今年6月份至8月份，约355.3万辆车享受了减征政策，累计减征车购税230.4亿元，支持汽车产业发展效应显现。

汽车制造业是我国国民经济支柱产业，且对上下游产业链拉动明显。为稳住宏观经济大盘，促进汽车市场发展，刺激汽车消费，我国实施阶段性减征部分乘用车车购税，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车购税。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红分析表示，车辆购置税是消费者购买汽车时缴纳的税收，税率为汽车不含增值税售价的10%，实施减半征收政策实质上是降低了汽车的价格，有利于刺激汽车终端消费。“车辆购置税优惠政策的出台对带动汽车行业恢复发展、稳定宏观经济大盘具有积极意义。”

统计显示，6月份，109.7万辆乘用车享受减征政策，减税71亿元；7月份116万辆，减税75.8亿元；8月份129.6万辆，减税83.6亿元。3个月以来，享受政策的车辆数、减征税额均呈现逐月增长态势，显示出减征政策逐步发力、受益面稳步扩大。特别是8月份减税额和享受优惠的车辆环比增幅均超10%，分别为10.3%、11.7%。

在包括减征政策在内的一系列激励政策助力下，我国汽车市场持续回暖。

一方面，激发了1.6升及以下排量乘用车的消费动力。1.6升及以下排量的乘用车价格大多在10万元左右，价格优势明显，该部分汽车消费者占比较高。自6月份减征政策实施以来，1.6升及以下排量的乘用车销量月均增幅高达17%，反映减征政策有效激发了1.6升及以下排量乘用车的消费动力，助力稳住汽车市场基本盘。

李旭红认为，此项减半征收车辆购置税的优惠政策在促进车辆消费、改善人们生活质量的同时，还引导和鼓励消费者购买低排量经济适用型乘用车，有利于调整我国汽车消费结构，使之更符合环境保护和低碳排放的理念。

另一方面，刺激了对1.6升—2.0升排量汽车的换购需求。1.6升—2.0升车型在配置丰富度和车型数量上更具优势，价格一般在10万—20万元之间，其主要消费动力来源于换购需求。车购税申报数据显示，自6月份减征政策实施以来，1.6升—2.0升排量的乘用车销量月均增幅提升为10%左右。

“此外，与以往政策相比，此次优惠政策将汽车排量限制由1.6升及以下提高至2.0升及以下，惠及范围再扩大，增加了消费者对1.6升—2.0升汽车的换购需求，促进了汽车消费升级。”李旭红说。

税务总局货物和劳务税司有关负责人表示，下一步，税务部门将进一步贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大车购税相关政策辅导力度，优化办理流程，不折不扣落实好车购税减征等政策，为促进汽车市场健康发展、稳定宏观经济大盘贡献税务力量。

(责编：罗知之、陈键)
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