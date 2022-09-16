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2022年全国科普日活动启动

温竞华、张泉
2022年09月16日09:07 | 来源：新华社
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新华社北京9月15日电（记者温竞华、张泉）以“喜迎二十大，科普向未来”为主题的2022年全国科普日活动15日在全国各地启动，活动将持续至9月21日。今年全国科普日将围绕聚焦重点领域、面向基层所需、服务创新发展和促进素质提升，广泛开展系列科普活动。

2022年全国科普日北京主场活动由中国科技馆区活动和北京科学中心区活动组成。中国科技馆区活动包括“喜迎党的二十大，奋楫扬帆新征程”“科普托起强国梦，十年砥砺铸辉煌”“新时代科普实践，创新赋能书华章”“科普事业新发展，赓续奋斗向未来”四部分，通过互动展品、实物模型、多媒体、图文展板等形式，展现在党的领导下我国科普事业蓬勃发展的生动实践，以及新时代科普工作服务党和国家事业高质量发展、服务高水平科技自立自强的愿景和蓝图。

北京科学中心区活动以青少年科技教育为主线，聚焦科学家精神、科幻教育、科学实践、科技创新、科学文化等五方面，为社会公众提供学习科学、体验科学、感受科学的科普盛宴。

除北京主场活动、部委主场活动、省级主场活动、“云上科普日”活动和特别参与单位专项科普活动外，全国范围内还将组织开展部委系统联合行动、学会科普联合行动、全国科普示范县联合行动、科普阵地联合行动、农技协联合行动、企业科协联合行动等系列科普活动。

今年的全国科普日线上活动平台也将集中展示全国各地、各领域的科普活动，通过现场直播、云游场馆、知识竞赛、科普课堂等多种形式，全方位呈现各类科普资源，丰富公众的科普体验。

今年全国科普日活动由中国科协、中央宣传部、中央网信办、教育部、科技部、国家原子能机构等18部门联合举办。据了解，自2004年以来，中国科协已连续18年成功举办全国科普日活动，各地各部门在全国科普日期间累计举办重点科普活动约32.2万场次。

(责编：王震、陈键)
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