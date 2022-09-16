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我国着力构建系统完整的生态文明制度体系

2022年09月16日09:10 | 来源：新华社
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　　生态环境部部长黄润秋说，党的十八大以来，我国着力构建系统完整的生态文明制度体系，生态环境法律和制度建设进入了立法力度最大、制度出台最密集、监管执法尺度最严的时期。

　　他是在中共中央宣传部15日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上介绍这一情况的。

　　这十年，生态环境立法实现从量到质的全面提升。全国人大常委会制定修订了20多部生态环境相关的法律，涵盖了大气、水、土壤、噪声等污染防治领域，以及长江、湿地、黑土地等重要生态系统和要素。生态环境领域现行法律达到30余部，初步形成了覆盖全面、务实管用、严格严厉的中国特色社会主义生态环境保护法律体系。

　　党中央、国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》这两个顶层设计文件后，一系列创新性制度陆续出台，比如中央生态环境保护督察、排污许可制度等，为推进生态文明建设和生态环境保护提供了重要制度保障。

　　黄润秋说，这是监管执法力度最严、法律制度实施效果最显著的十年。2021年，全国环境行政处罚案件是新环保法实施前的1.6倍。2013年到2021年，各地人民法院审理的以污染环境罪定罪的案件年均超过2000件。各地在执法中充分运用现代信息科技手段，提高了对恶意排污行为的发现能力。

　　（记者高敬）新华社北京9月15日电

(责编：王震、陈键)
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