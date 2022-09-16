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我国工业经济保持恢复性增长态势

张辛欣、刘夏村
2022年09月16日09:11 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月15日电（记者张辛欣、刘夏村）工信部副部长辛国斌15日在国新办发布会上表示，今年以来，应对疫情等因素带来的冲击，各部门各地全力保障产业链供应链畅通，稳定工业经济运行。今年1至7月，规模以上工业增加值同比增长3.5%，受阻产业链供应链迅速得到修复，工业经济保持恢复性增长态势。

　　国新办15日举行新闻发布会，介绍我国维护产业链供应链韧性与稳定工作情况及产业链供应链韧性与稳定国际论坛筹备情况。

　　辛国斌在发布会上说，产业链供应链稳定畅通对工业经济平稳运行至关重要。上半年，部分地区受疫情冲击影响较大，产业链供应链一度面临不少堵点卡点。工信部会同相关部门聚焦重点区域、重点企业、重点行业采取一系列措施。

　　他表示，下一步，工信部将落实落细稳经济一揽子政策，加强对重点地区、重点行业、重点企业运行情况监测调度，保障产业链供应链稳定畅通，加力帮扶中小企业，促进工业经济加快恢复。

　　针对社会关注的个别企业产能转移情况，工信部规划司司长王伟在发布会上表示，一些企业出于自身布局调整、开拓新的市场等原因调整生产线，是正常的经济现象。此外，近年来，我国不断加大对制造业重点外资项目的服务保障和支持力度。据不完全统计，制造业领域总投资额10亿美元以上的重点外资项目近60个，涉及电子信息、化工能源、汽车等重点领域。

　　“我们欢迎外资企业来华投资，也将下更大力气创造更加良好的营商环境。”王伟说，工信部将继续推动制造业领域高水平对外开放，创造更有吸引力的投资环境，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

(责编：王震、陈键)
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