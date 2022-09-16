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保交楼政策是稳经济大盘保民生的重要体现

2022年09月16日09:11 | 来源：证券日报
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原标题：保交楼政策是稳经济大盘保民生的重要体现

关于保交楼专项工作，住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军9月14日表态称，目前正在紧张有序地进行当中。

今年8月份，住房和城乡建设部会同财政部、人民银行等有关部门出台了专门措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。

梳理后不难看到，自7月28日中央政治局会议提出“保交楼、稳民生”后，地方政府、房地产企业等各方都已行动起来，做出具体部署，甚至立下“军令状”。这对稳定房地产市场、提振市场信心、稳住经济大盘，都有重要意义。

在“房住不炒”的定位下，保交楼保的是刚需和合理的改善型需求，这是保民生的重要体现。这一点，从过去十年的情况来看，住建部已经作出一番表述：坚持把房地产发展的落脚点放在民生上，稳妥实施房地产长效机制，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策、“一城一策”，促进房地产市场平稳健康发展。

更进一步来看，住建部所做的四方面工作，无论是“建立政策协同机制”，还是“建立部省市联动机制”，亦或是“健全监测预警和评价考核机制”和“加强对房地产市场监管”，在笔者看来，最终的着力点都是落在合理支持刚需和改善型住房需求，遏制投机炒房，以期达到稳地价、稳房价、稳预期的目的。这就要求，要保持房地产调控政策的连续性、稳定性，增强调控政策的精准性、协调性，进一步压实各方的主体责任。

我们看到，一些重要会议多次强调，“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，并提出“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”等具体要求，以促进房地产市场平稳健康发展。

地方层面，已经有多个地区先后召开相关会议，明确全面落实好“保交楼”工作，其中部分地区还给出了明确的攻坚目标，如“确保10月上旬停工、半停工项目全面实质性复工”。

与此同时，各地还相继推出一系列举措。9月15日，青岛市住房和城乡建设局官方微信公众号“青岛住房和城乡建设”发布消息称，结合青岛市房地产市场实际，对现行房地产相关政策进行适度调整优化。在刚刚过去的中秋假期，不少地方纷纷发布楼市新政，从公积金支持、引导银行执行下调房贷利率等方面入手，多措并举，保障住房刚性需求，合理支持改善型需求，以支持房地产业良性循环和健康发展。

调控政策就是缰绳，用好了，就能让房地产这匹“烈马”收住“野性”，跑出令人满意的佳绩。在坚持“房住不炒”的定位之下，因城施策用足用好政策工具箱，保持调控政策的连续性稳定性，形成长效机制，是房地产行业实现良性循环和健康发展的关键，有助于“保交楼、保民生”目标的实现。

(责编：罗知之、陈键)
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