冷翠华

原标题：A股五大险企前8个月合计保费同比增4% 财险业务增速领先

截至9月15日，A股五大上市险企皆已发布今年前8个月保费(注：文中保费皆指原保险保费)收入数据。

整体来看，五大险企共取得保费收入约1.91万亿元，同比增长4%。从不同业务来看，财险业务保持高景气度，增速领先，寿险业务也出现了一些积极信号。

财险业维持高景气度

具体来看，前8个月，中国人寿取得保费收入5054亿元，同比增长0.2%；新华保险取得保费收入1211亿元，同比增长1.8%。

中国人保前8个月取得保费收入4524.6亿元，同比增长10%。其中，该公司旗下人保财险取得保费收入3402.5亿元，同比增长9.8%；旗下人保寿险取得保费收入782.8亿元，同比增长7.3%。

中国平安前8个月取得保费收入5427.5亿元，同比增长2.05%。其中，该公司旗下平安产险保费收入为1953亿元，同比增长11.5%；旗下平安寿险保费收入为3237.5亿元，同比下降2.5%。

中国太保前8个月取得保费收入2909.4亿元，同比增长7%。其中，该公司旗下太保产险保费收入为1179.86亿元，同比增长12.2%；旗下太保寿险保费收入为1729.56亿元，同比增长3.9%。

可以看出，上述3家上市险企财险业务增速均高于寿险业务，财险保费增速最高的是太保产险，人保财险保费增速位列第三但保费收入居首。

从具体险种来看，仅中国人保公布了细分保费收入。前8个月，人保财险取得保费收入3402.5亿元，其中，车险保费收入为1720.6亿元，同比增长7.2%；非车险之中，信用保证险保费同比增长126.9%，农险保费同比增长21.9%，意外伤害及健康险保费同比增长14.3%。在车险业务继续保持较高增速的情况下，人保财险的非车险业务也在快速发展。

寿险业出现积极信号

多家分析机构认为，财险业将维持高景气度，马太效应也将进一步增强。

今年上半年，受多地疫情散发影响，3月份至5月份乘用车销量短期承压，疫情好转后，乘用车销量恢复增长，带动车险销售维持高景气度。同时，由于疫情影响车辆出行减少，车险赔付率有所下降，保险公司费用率控制也卓见成效，上半年3家上市财险公司费用率同比皆有所下降。在多方面因素影响下，3家公司车险综合成本率有所下降，承保利润进一步改善。

华泰证券研究员李健表示，两年前落地的车险综合改革对财险行业的竞争格局产生深远影响，并在今年充分体现。在车险费用率下降的带动下，财产险整体费用率明显收缩，经营效率提升。“在这个过程中，财险‘老三家’的保费同比增速明显好于中型公司，预计头部公司的市场份额将进一步上升。”

前8个月，A股上市险企的寿险业务增速尽管未有明显起色，但行业已释放出一些积极迹象。例如，中金公司研报认为，保险服务用户及代理人数据传递出积极信号。数据显示，8月份，保险公司C端App月活跃用户人数(MAU)环比增长8%，同比增长11%。其中，中国人寿C端App的MAU环比增长13%，同比增长20%；中国太保C端App的MAU环比增长7%，同比增长19%；同时，8月份，保险代理人展业平台App合计MAU环比增长1%，边际企稳。

长江证券吴一凡团队认为，人身险负债端筑底，龙头公司有望在今年四季度实现业绩反转。龙头公司个险渠道规模企稳，代理人收入增长，销售队伍整体质量提升，意味着队伍规模的稳定性，当前人力规模足以支撑今年四季度与明年一季度的展业。同时，寿险公司业务质量有所改善。

在财险业维持高景气度、寿险业出现积极信号的情况下，A股上市险企投资价值也得到市场认可，保险板块指数近一个月持续走强。

(责编：罗知之、陈键)

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