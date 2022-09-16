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国家统计局：8月各线城市商品房价格涨幅回落或降幅扩大

2022年09月16日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，8月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市涨幅回落或降幅扩大。

一线城市商品住宅销售价格环比微涨，二三线城市环比转降或降幅扩大

8月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有50个和56个，比上月分别增加10个和5个。

8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比降幅扩大

8月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有49个，比上月增加1个；二手住宅销售价格同比下降城市有61个，个数与上月相同。

8月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和0.8%，涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.0%和2.8%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.7%和4.2%，降幅比上月分别扩大0.5和0.3个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)
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