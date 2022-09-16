9月15日，“中国科大-阿里巴巴智能计算联合实验室”在合肥挂牌成立。中国科学技术大学将与阿里巴巴达摩院合作，开展人工智能、智能计算等领域的基础性、前瞻性和关键共性技术研究；发挥产研合作优势，共同培养“新工科”人才。

据介绍，联合实验室实行管理委员会下的主任负责制，共设2名主任，分别由中国科学技术大学计算机科学与技术学院执行院长李向阳和阿里巴巴集团资深副总裁、达摩院副院长周靖人担任。实验室重点围绕认知智能、隐私保护计算、智能语音技术，自然语言处理、机器视觉、智能数据处理等方向开展研究，课题面向所有中国科大在职教师开放，征集和评审方式公开透明。

双方还将设立人工智能产教融合协同育人基地，探索“新工科”人才的培养，通过联合打造AI课程、举办AI创新赛事、共建AI开源社区等举措，为优秀学子创造成长空间。联合实验室将面向科大学生开放研究资源和课题资助。

中科院院士、中国科学技术大学校长包信和表示，中国科大与阿里已经在科研合作、人才培养等方面合作多年，基础深厚，成立联合实验室使双方合作达到战略新高度。他希望联合实验室志存高远，回答好科技自立自强的时代考题：“要瞄准一两个世界级的难题，在未来的科学攻坚上找到一席之地。”

阿里巴巴集团资深副总裁、达摩院副院长周靖人表示，人工智能前沿研究是一场技术长征，阿里巴巴将持之以恒投入关键核心技术攻坚。联合实验室的成立，是产教融合、协同攻关的重要契机，阿里将积极发挥企业创新主体作用，推动人工智能技术发展，助力人工智能人才培养。