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联通云：铸强算力引擎 助推“东数西算”赋能数字经济发展

2022年09月16日13:42 | 来源：人民网
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9月15日至16日，由宁夏回族自治区人民政府主办的首届“西部数谷”算力产业大会在宁夏召开。作为大会分论坛之一，由中国联合网络通信集团有限公司、联通数字科技有限公司、中国联通宁夏分公司积极承办的“建设 ‘东数西算’示范工程”论坛于9月15日举办。

中国联通在论坛上发布了“东数西算”战略部署、生态合作签约，以及中卫算力核心节点、中国联通自主可控云2.0等研究成果。

联通数字科技有限公司高级副总裁兼云计算事业部总经理陈海锋出席本次论坛并发表题为《铸强算力引擎，筑牢转型基座》的演讲，从联通云技术、产业、生态等角度出发，阐述联通云如何践行数字化转型算力引擎使命，助力千行百业数字化转型。陈海锋表示，中国联通将“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”作为主责主业，实现发展新动力、路径和方式的全方位转型升级。其中，联通云作为“大计算”的承载，充分发挥安全可靠、云网一体、专属定制、经济实用、多云协同优势，构筑安全数智云，从技术创新、产业赋能、生态共建三方面齐抓，打造数字经济“第一算力引擎”。

陈海锋指出，在技术创新上，联通云拥有双引擎技术，超大规模云原生实践；可以实现更全面地筑牢云网安全生态防护；全面布局，打造了更融合的算网资源；实现分布式云网协同，构建全国算力时延圈，覆盖国内334个地市、海外40多个TOP10云商，实现20ms超低时延，建成架构先进、安全可靠、服务卓越的算力网络新布局。

在产业赋能上，联通云覆盖10个行业的“5G+工业互联网”融合应用示范先导区，服务超20个工业应用场景，通过“5G+边缘云”“5G+AI”“一点上云”等方式为客户提供网络赋能算力下沉、AI赋能算力应用、云联网赋能算力连接的云服务。同时，联通云积极参与央企云总体资源和能力布局，推进云计算国家队多领域实践落地。

联通云方面表示，未来联通云将继续聚焦“东数西算”等国家战略需求，着力打造云计算国家队，释放数字化转型算力引擎势能，将自身的硬实力与丰富的实践经验相结合，打造数字经济新优势，助力算力创新和千行百业数字化转型。

(责编：曹淼、李源)
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