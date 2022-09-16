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国家统计局：保交楼稳民生效果显现 努力推动房地产市场健康发展

2022年09月16日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的8月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来，各地坚持“房住不炒”定位，因城施策，保交楼稳民生效果逐步显现。

具体来看，主要体现在以下几个方面：

一是市场销售降幅收窄。1-8月份，全国商品房销售面积同比下降23%，降幅比1-7月份收窄了0.1个百分点。商品房销售额下降了27.9%，降幅收窄0.9个百分点。其中，中小户型住宅销售降幅收窄幅度更大一些。

二是房地产续建项目投资保持增长。地方保交楼稳步推进，效果逐步显现。1-8月份，施工期超过2年即将步入交付阶段的房地产开发项目投资增速比1-7月份有所加快。

三是房地产企业到位资金降幅收窄。1-8月份，房地产开发企业本年到位资金同比下降25%，降幅比1-7月份收窄0.4个百分点。

付凌晖强调，尽管房地产市场出现了一些积极变化，但是也要看到，整个房地产市场仍然还处在下行过程中，房地产开发投资同比降幅比上月扩大。1-8月份，房地产开发投资同比下降7.4%，降幅比上个月扩大了1个百分点。从销售方面改善传导到房地产投资生产方面，仍然需要一个过程。推动房地产市场平稳健康发展，仍然还要继续付出努力。

(责编：杨曦、高雷)
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