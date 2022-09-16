人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：将加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准

2022年09月16日14:20 | 来源：人民网
小字号

2022年9月16日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场，主题是“推动工业绿色低碳循环发展”。（图片来源：工业和信息化部节能与综合利用司）

人民网北京9月16日电 （记者申佳平）在工业和信息化部今日举行的主题发布会上，工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌表示，下一步将加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准。

“随着新能源汽车产业快速发展，动力电池退役量逐年上升。做好动力电池回收利用工作，对于保护生态环境、提高资源利用效率、保障新能源汽车产业持续健康发展具有重要意义。”黄利斌指出，近年来，工业和信息化部坚持问题导向，会同有关部门发布实施《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》等政策，强化动力电池全生命周期溯源监测，实施废旧动力电池综合利用行业规范管理，组织京津冀等地区和中国铁塔公司开展新能源汽车动力电池回收利用试点，探索多元化回收利用模式。

截至8月底，190余家汽车生产、动力电池综合利用等企业在全国31个省、自治区、直辖市的326个地市级行政区设立了10235个回收服务网点，同时，培育了45家梯次和再生利用骨干企业，探索形成“梯次电池以租代售”“废料换原材料”等一批新型商业模式，回收利用体系正在逐步完善。

黄利斌指出，下一步，工业和信息化部将落实相关政策要求，着力推动以下四方面工作。

一是加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大监管约束力，强化电池流向管理，压实各方主体责任。

二是加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度，搭建供需对接平台，提升行业技术水平。加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准，抓好标准宣贯落实，强化标准引领支撑。

三是开展动力电池回收利用试点工作总结，遴选推广一批动力电池回收利用成熟经验和典型项目，鼓励商业模式创新，强化产业链上下游对接，引导各方高质量推进回收体系建设。

四是持续实施废旧动力电池综合利用行业规范管理，实行“有进有出”的动态调整机制，培育壮大梯次和再生利用骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
约20万吨！全国投放猪肉储备数量将达单月历史最高水平
　　人民网北京9月16日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，预计9月份国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量将达到历史最高水平。 据介绍，为保障中秋、国庆等节日猪肉市场供应和价格稳定，9月份国家和各地同步启动政府猪肉储备投放工作。…
工信部：将加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准
　　2022年9月16日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场，主题是“推动工业绿色低碳循环发展”。（图片来源：工业和信息化部节能与综合利用司） 人民网北京9月16日电 （记者申佳平）在工业和信息化部今日举行的主题发布会上，工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌表示，下一步将加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部