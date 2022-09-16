人民网北京9月16日电 （记者王连香）据国家海洋环境预报中心消息，台风“梅花”强度减弱，辽宁近岸海域有中到大浪。今年第14号台风“南玛都”已于今日上午由台风级加强为强台风级，受其影响，东海将有巨到狂浪区，国家海洋预报台根据《海洋灾害应急预案》发布海浪黄色警报。

受今年第12号台风“梅花”（热带风暴级）的影响，预计9月16日夜间至17日中午，渤海、黄海北部将出现3到4.5米的大浪到巨浪区；辽宁近岸海域将出现2到3米的中浪到大浪，近岸海域海浪预警级别为蓝色。

另外，受今年第14号台风“南玛都”（强台风级）的影响：预计9月17日白天，东海东部将出现4到6米的巨浪到狂浪区，东海西部将出现2.5到4米的大浪到巨浪区，近海海域海浪预警级别为黄色。

国家海洋环境预报中心提醒，请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

(责编：王连香、高雷)

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